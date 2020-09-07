الشيف البريطاني الشهير جوردون رامزي يصل مصر لتصوير وثائقي عن ثقافة الطبخ في دهب

زار وفد من شركة إنتاج أمريكية جنوب سيناء، استعدادًا لتصوير فيلم وثائقي للشيف البريطاني الشهير جوردون رامزي عن ثقافات الطهي في جميع أنحاء العالم، ومن المقرر بثه على قناة ناشيونال جيوجرافيك.





وتفقدت شركة "الطريق المشرق" امس الأحد ، مواقع التصوير في دهب برفقة عبد الحميد عزب ضابط المركز الصحفي للمراسلين الأجانب بجنوب سيناء، وفقا لـ مجلة ادينتيتي.

كما سيزور الوفد سانت كاترين لمعرفة المزيد عن عادات الطهي لدى البدو ، وفولكلور سيناء ، والأطباق الأكثر شعبية بين البدويين في جنوب سيناء وسكان الوادي.





وقال عزب إن الوفد اختار مدينتي دهب وسانت كاترين لشهرتهما العالمية وإبراز تراث سيناء.





وأضاف أن الوفد الأمريكي سيبقى حتى 8 سبتمبر.





ووفقا لوثائقي ناشيونال جيوجرافيك، فإن جوردون رامزي يسافر إلى بعض أكثر المواقع روعةً والابعد على وجه الأرض بحثًا عن إلهام الطهي والمغامرات الملحمية والتجارب الثقافية التي لن ينساها أبدًا.



