هويدا دويدار تكتب: تحت السن

نفيق كل يوم على حدث مفجع يدمى القلوب ويكون من ضحايا تلك الأحداث سيدات وشابات وأطفال . وحين تقديم الجانى للعدالة نصطدم بمقولة تحت السن.





كيف يكون تحت السن وهو من خطط ورصد وقتل أو سرق أو افتعل الإيذاء للآخرين !!









فحين تطبيق القانون يصيبنا جميعا الامتعاض والضيق لعدم رد الحقوق لأصحابها والحكم الصادر لا يشفى الصدور لعلم أصحاب الحقوق أنه مسئزل مسئولية كاملة عن أى فعل بدر منه .. فهل هذا القانون مازال صالحا للتطبيق مع إرتفاع معدلات الجريمة بين تلك الفئة من الشباب

لذلك يجب الوقوف على الأمر وإيجاد حلول مثلى للأمر ومرجعنا فى الأمر هو التشريع الاسلامى، لأن مشاكل الأحداث أصبحت بارزة على السطح فى العديد من المجتمعات وقد تابعها الكثير من المتخصصين فى علم النفس والاجتماع سواء داخليا أو على المستوى الإقليمى .









فقد وجدوا أن مشكلات الأحداث لها الكثير من الأبعاد وأبرزها الأسرية والبيئية وكثيرا الاقتصادية ، وقد اتخذت الدولة المصرية ودولة الإمارات سبيلا للأحكام إذا بلغ الحدث 18 عاما ، أما المملكة العربية السعودية فهى تصدر الأحكام من سن 15 وتعرض الحدث على لجنة طبية حتى تتبين سن البلوغ حيث إن البلوغ يمكن أن يتم فى سن 12 عند البعض ..









ففى القانون الوضعى تصدر الأحكام على الأحداث بعد سن 18 ولا يجوز محاكمته علانية ويجوز حضور ولى أمره والشهود والمحامين والمندوبين من وزارة الشئون الاجتماعية حيث يجب الحكم بعد التحقق من حالته المادية والاجتماعية ودرجة إدراكه ويجوز استئناف الأحكام على الأحداث .

*أحكام التشريع ...كما جاء من الأصوليين فهو خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين واقتضاء أو تخبيرا أو وضعا.

* بمعنى ..ما اقتضى الشرع فعله أو تركه.

*ومعنى الشرع هو ما شرعه الله سبحانه على لسان نبيه من الأحكام الشرعية إما تكليف وإما وضع ....فتشمل (الفرض..والمندوب..والمحرم..والمكروه ..والمباح والصحيح ..والباطل )

*وتنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين (وضعى وتكليفى )

*والحكم فى التكليف هو الحكم الشرعى المتعلق بأفعال الإنسان والموجه لسلوكه فى مختلف جوانب حياته الشخصية والعبادية والاجتماعية.









*ويندرج تحت الأحكام التكليفية (عينى ..وكفائى )

*ومن شروط التكليف

1علم المكلف بما كلف به

2القدرة على فهم خطاب الشرع

3العقل ........4التمييز

5البلوغ ........6الاستطاعة

7الاختيار









*والقصاص فى الفقه الإسلامى

هو عقوبة مقدرة شرعا بحكم مماثل لما فعل الجانى والدليل على شروعية القصاص .. قوله تعالى (ياأيها الذين أمنوا كتب عليكم القصاص فى القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفى له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسانٍ ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ) صدق الله العظيم









*وقد اختلف الفقهاء فى تحديد سن القصاص ولكن جمهور الفقهاء اجتمعوا ان البلوغ يحدث فى سن الخامسة عشرة وذلك لقوة أدلتهم ..

لأن الشائع والغالب أن هذه السن هى التى يحدث فيها انزال أو إنبات للشعر ومن ثم تكون هى سن البلوغ .

*استنادا لقوله تعالى ( اذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا ) صدق الله العظيم









ومن ثم المادة التى أخذت برأى الحنابلة فى الدستور المصرى لسن البلوغ 18 سنة لم تورد شروط البلوغ الذى أورده الأحناف وهو الانتقال للسن لمعرفة البلوغ ..