بنسبة 60% من المخالفين.. محافظ البحيرة: 108 آلاف مواطن تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء.. فيديو

قال اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، إن 108 ألاف مواطن بمحافظة البحيرة تقدموا بطلبات للتصالح فى مخالفات البناء بنسبة 60% من المخالفين.





وأضاف اللواء هشام آمنه خلال مداخلة هاتفية خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة" الفضائية، أن هناك مراكز تكنولوجية متحركة فى المحافظة للتسهيل على المواطنين فى تقديم طلبات التصالح فى مخالفات البناء.





وأشار محافظ البحيرة إلى أن التصالح فى مخالفات البناء يمثل فرصة كبيرة لكل مواطن حتى يحسم أمره القانوني فى هذا الشأن، حيث أنه بعد التصالح يصبح المواطن على الطريق الصحيح تماما.





وأوضح اللواء هشام آمنه أن المحافظة قامت بعدة إجراءات للتسهيل على المواطنين وتوفير الوقت والجهد فى خدمات التصالح فى مخالفات البناء.





وأشار إلى أنه تم فتح جميع المراكز التكنولوجية فى المدن كما تم تحريك المراكز لجميع قري المحافظة البالغ عددهم 7000 قرية وهذا رقم كبير جدا لأن المحافظة كبيرة.