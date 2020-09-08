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تعليم

طلاب الأنشطة الفنية بالجامعات: مصيرنا غامض في العام الدراسي المقبل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:04 ص
سهير عبد السلام
سهير عبد السلام
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قسم التعليم

ونحن على أعتاب عام جديد يتساءل كل طلاب النشاط الفني عن مصيرهم، ومصير النشاط، ويستعدون دائمًا قبل بداية العام الدراسي الجامعي بتجهيز أنفسهم حتى يستطيعوا المنافسة فى المسابقات والمهرجانات التى تنظمها الجامعة وترعاها وزارة التعليم العالى .

وأوضحوا إنهم بدأوا من الآن التجهيزات الأولية لعروضهم ، متمنين عودة النشاط وعدم توقفه، خاصة وأن الدولة قادرة على مواجهة هذه التحديات وأنه يجب عودة النشاط مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حي ان المنع ليس هو الحل الأمثل.

ومن جانبها، قالت الدكتورة سهير عبد السلام عميدة  كلية آداب السابقة بجامعة حلوان والنائبة بمجلس الشيوخ عن دائرة الجيزة، ان عودة النشاط الفنى وارده ، ولكن يجب العمل بالاجراءات الاحترازية فى التعامل الحد من انتشار فيروس كورونا ومن الممكن أن يتم تحويل العروض إلى الاونلاين الحد من التجمعات، مع ممارسة النشاط و البروفات فى الجامعة لان طلاب النشاط عددهم قليل فيسهل و يمكن تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى بينهم.

وأضافت عبد السلام أن النشاط الفنى أمر هام وان الدولة حريصة على ممارسته داخل الجامعة وتقيم العديد من المسابقات والعروض لخلق  حالة تنافسية كبيرة بين الطلاب داخلها، وايضا مع طلاب الجامعات الأخرى وبعضها .

وسبق أن صدر أمر من المجلس الأعلى للجامعات بوقف النشاط الفني، مع تعليق الدراسة بالجامعات مع بداية انتشار فيروس كورونا فى نهاية العام الدراسي الماضي.

وكان النشاط الفنى دومآ- سواء كان مسرح أو كورال غنائي- ينتج لنا العديد من المواهب الذين يتربعون على عرش السينما والمسرح والتلفزيون ويحبهم الجمهور ويتعلق بهم، فالفنان محمد هندى كانت بدايته مع فريق مسرح كلية الحقوق بعين شمس، ومعظم جيل "مسرح مصر" هم فى الأساس نتاج مسرح الجامعة والنشاط الفنى بها، وآخرهم "احمد داوود" فهو كان من خريجى مسرح  كلية الهندسة جامعة حلوان.

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