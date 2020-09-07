حتى لا تذهب سدى .. 11 أمرا تجنب فعلها خلال التصويت بانتخابات الشيوخ

انطلق ماراثون الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ أمس الأحد، على أن يستمر حتى بعد غد الأربعاء، وفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي حدد يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 في الداخل من شهر سبتمبر الحالي.





تجرى الإعادة على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.





وتقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر، على أن يتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية.





ويستعرض "صدى البلد" 11 أمر يبطل التصويت بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ: