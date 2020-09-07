حتى لا تذهب سدى .. 11 أمرا تجنب فعلها خلال التصويت بانتخابات الشيوخ

انطلق ماراثون الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ أمس الأحد، على أن يستمر حتى بعد غد الأربعاء، وفقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي حدد يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 في الداخل من شهر سبتمبر الحالي.
تجرى الإعادة على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية من "أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5 % من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.
وتقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر، على أن يتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية.
ويستعرض "صدى البلد" 11 أمر يبطل التصويت بانتخابات الإعادة لمجلس الشيوخ:
1- التصويت الناقص؛ بترك كل أو بعض الخيارات الواجب الاختيار منها في ورقة التصويت.
2- التصويت الزائد باختيار عدد من الخيارات أكبر من المسموح به.
3- إبداء الرأي في تصويت تفضيلي في غير الترتيب الطبيعي.
4- التصويت على نحو يجعل رأي الناخب غير مفهوم.
5- الإتلاف المادي لورقة التصويت.
6- وضع علامات على ورقة التصويت غير تلك المطلوبة لإبداء الرأي.
7- التوقيع أو كتابة الاسم على ورقة الاقتراع.
8- وضع الاستمارة بدون طي في الصندوق، وفي هذه الحالة يكون من سلطات رئيس اللجنة إبطال الصندوق كاملًا.
9- طيّ الاستمارة على وجهها.
10- وضع أي علامة إضافية في الاستمارة: مثال قيام الناخب بتعليم علامة (..) على اسمين أو خانتين في استمارة الفردي ثم قيامه بوضع علامة (x) على باقي الأسماء.
11- استيفاء ورقة التصويت على نحو غير منطقي أو لا يتفّق مع قواعد التصويت.