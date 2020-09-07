صحة كفر الشيخ: بدء تلقي طلبات الالتحاق بالزمالة الأربعاء

أعلنت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ اليوم، الإثنين، البدء في تلقي طلبات الزمالة المصرية؛ تسهيلًا علي الأطباء للدفعات القديمة من النواب وذلك لحركة سبتمبر 2020.





وقالت "سلام"، إن ذلك يتم عن طريق الحصول على اسم المستخدم والرقم السرى اعتبارًا من يوم الأربعاء 9 سبتمبر الجاري، من مقر الإدارة الفرعية للزمالة المصرية بمديرية الشئون الصحية بكفر الشيخ.





وأشارت إلى استمرار التسليم لكل الأطباء المتقدمين من الدفعات القديمة ودفعات الزميل المكلف بمقر اللجنة الفرعية للزمالة المصرية بمديرية الشئون الصحية.





ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد الباز، مدير إدارة الزمالة المصرية بالمديرية ومساعد وكيل الوزارة، أنه يتم استقبال المتقدمين وتلقي استفساراتهم تيسيرًا للجميع من أجل حصول الأطباء علي الخدمة المقدمة لهم.





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