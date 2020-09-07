AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

لافروف يفند مزاعم استخدام روسيا لـ سوريا كمنصة لنقل قوات عسكرية إلى ليبيا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:07 م
لافروف
لافروف
Advertisements
أ ش أ
فند وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، التقارير الإعلامية التي تزعم أن روسيا تستخدم سوريا كمنصة لنقل قوات عسكرية إلى ليبيا، مشيرا إلى أنها لا تستند إلى أي حقائق.

وقال لافروف، خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية السوري، وليد المعلم، بمشاركة نائب رئيس الحكومة الروسية، يوري بوريسوف، في دمشق، اليوم الاثنين، ردا على سؤال حول هذا الموضوع، وفقا لقناة "روسيا اليوم" الإخباري: "أود أن أجدد ما أكدته مرارا، حول ليبيا والدول الأخرى بدءا من إفريقيا ووصولا إلى أوروبا والولايات المتحدة، يتم دائما توجيه اتهامات إلى روسيا ولم يجر أبدا وضع أي حقائق أمامنا".

وأضاف: "أن تسرب أي تصريحات مثل هذه المسائل بشكل فوري إلى المجال الإعلامي، أمر يدفع للتفكير في الأهداف التي ينطلق منها مصدري هذه التصريحات". 

وتابع: "أيدنا في حينه، مثل باقي الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، تبني قرار خاص لفرض حظر السلاح على ليبيا، ونحن نتذكر أن دولا أوروبية معينة قالت علنا بعد مرور عدة أشهر من ذلك على لسان هيئات الأركان والمسؤولين العسكريين ودون أي خجل إنها تدعم المتطرفين ضد (الزعيم الليبي الراحل) معمر القذافي وتزودهم بالأسلحة، وهذه حقيقة تم تسجيلها في الوثائق". 

جدير بالذكر أن بعض وسائل الإعلام كانت قد نشرت - في وقت سابق - تقارير ادعت فيها أن روسيا تستخدم الأراضي السورية كمنصة لنقل مرتزقة مسلحين ومعدات عسكرية إلى ليبيا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

وزير الخارجية الروسي يرحب بإعلان القاهرة.. ويدعو لوقف إطلاق النار فى ليبيا

حكومة الوفاق الليبية تزعم: موافقون على الحوار ووقف إطلاق النار

للمرة الثانية تتحرك من أجل تركيا.. قوات مصر خارج الحدود 6 مرات في مهام عسكرية على مدى 63 عاما

مصطفى بكري: أحداث ليبيا جزء من مخطط الشرق الأوسط الجديد وتفتيت الكيانات الوطنية.. فيديو

بشار الأسد: نشكر روسيا على دعمها لنا في الحرب ضد الإرهاب

ترشيحاتنا

رسميا .. بيراميدز يعلن التعاقد مع رمضان صبحي | فيديو

الصمت ورقم 1.. رمضان صبحي يكشف حقيقة استفزازه جماهير الأهلي بصورة جلسة تقديمه مع بيراميدز

الكاف يستقر على تغيير مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يقصف جبهة رمضان صبحي: الراحلون خرجوا من التاريخ غير مأسوف عليهم

قناة الأهلي تشيد بـ جنش حارس الزمالك: هي دي أخلاق الرياضة

وزير التعليم يحسم جدلا بشأن العام الدراسي الجديد | تحديد عدد أيام الحضور في المدارس لكل مرحلة .. إتاحة مصادر إلكترونية وغيرها لمساعدة الطلاب في التعلم عن بعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأصفر المكشوف.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة

فوائد الكريز الأسود لن تتوقعها

الثوم والفجل .. 4 أطعمة تحميك من نزلات البرد