موعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد؟.. الأوقاف تجيب

قال عبد الله حسن، المتحدث باسم وزارة الأوقاف، إن ما تردد عن قانون التصالح فى مخالفات البناء حول المساجد غير صحيح، مشيرا أن الجماعات الإرهابية لا تستحي من أحد.





وأكد عبد الله حسن، في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الإعلامي سيد على عبر شاشة قناة "الحدث اليوم"، أن لجنة إدارة أزمة كورونا ستبحث فى اجتماعها المقبل كافة الأمور المعلقة، وما ستقره اللجنة حول عودة صلاة الجنازات وغيرها.





وأضاف عبد الله، أن ما تبثه الجماعات الآثمة ليس به ضمير أو قيم أو أخلاق، فهم تجار دين ويرددون الشائعات، فقانون التصالح لم يتضمن المساجد نهائيا.