أشرف عبد الباقي: مسرحية صباحية مباركة لم تحقق أرباحا مالية

قال الفنان أشرف عبد الباقي، إن الأرباح المالية من أي عمل فني أمر خاص بالمنتج وليس بالفنانين وهناك أفلام لم تحقق أرباحا مالية ولكنها نالت إعجاب الجمهور كثيرا.





وأضاف في مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمة الإعلامي سيد على عبر شاشة قناة "الحدث اليوم" الفضائية، "أن مسرحية صباحية مباركة لم تحقق ربحا ماديا بسبب الأزمة الحالية وأن المسرح يعمل بنسبة 25% فقط من طاقته الاستيعابية".





وأوضح أن هناك ما يقرب من 175 فرقة مسرحية في أمريكا لم تعمل حتى الآن منذ الإعلان عن وباء كورونا.





ومسرحية "صباحية مباركة" تعرض على مسرح جراند أوتيل، أيام الخميس والجمعة والسبت، بطولة علي ربيع، وأوس أوس، وسليمان عيد، وطاهر أبو ليلة، وحسام داغر، وأحمد سلطان، من تأليف أحمد عبد الوهاب وكريم سامي، وديكور دكتور محمود سامي، وأشعار أيمن بهجت قمر، وألحان أحمد الموجي، تدريب غنائي دكتورة إيمان حسني، وإنتاج شركة وورك شوب للإنتاج الفني، وإخراج أشرف عبد الباقي.