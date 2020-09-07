AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

ضبط ترمادول وهيروين ومبلغ مالي مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:42 م
صدى البلد
Advertisements
نورهان خفاجي
تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي و 60 قرصا من عقار الترامادول المخدر وكمية من مخدر الهيروين بحوزة راكب مصري قادم من نيويورك، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي بشأن انتقال النقد مع المسافرين وتم تحرير محضر بالواقعة. 


وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء الطائرة القادمة من نيويورك، اشتبه هيثم محمد كامل مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من نيويورك، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " بمعرفة مصطفي رأفت تلاحظ وجود اجسام معتمة.

وأضافت المصادر أنه بعرف الراكب علي مصطفى السيد الخولي مدير الإدارة، كلف محمد مصطفي إبراهيم مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب وذلك تحت إشراف إبراهيم حسن مشرف الصالة وعثر علي 148 ألف دولار و 60 قرص من عقار الترامادول المخدر، وكمية من مخدر الهيروين، وتم تحرير محضر بالواقعة بعد العرض علي ابراهيم عبد اللطيف مستشار رئيس مصلحة الجمارك.
ضبط ترمادول وهيروين ومبلغ مالي مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور
ضبط ترمادول وهيروين ومبلغ مالي مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور
ضبط ترمادول وهيروين ومبلغ مالي مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

في مطار القاهرة.. ضبط سلاح ومخدرات مهربة مع راكبين ألمانيين.. صور

ضبط أقراص مخدرة مهربة من فرنسا داخل حقائب راكب بمطار القاهرة

ضبط أقراص مخدرة مهربة من روما مع راكب مصري في مطار القاهرة

ضبط أقراص ترامادول وقطع حشيش مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور

ترشيحاتنا

الكويت: الحكومة تراجع قائمة الدول الـ 32 الممنوع دخول مواطنيها البلاد

الثوم والفجل .. 4 أطعمة تحميك من نزلات البرد

هل أحمد فتحي وعبد الله السعيد غاضبان من قيمة عقد رمضان صبحي؟.. بيراميدز يكشف الحقيقة

شاهد .. عروس تسحل أحد الضيوف في حفل زفافها وتجره على الأرض

الرئيس السيسي يصدق على قانون تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب

وزير التعليم يحسم جدلا بشأن العام الدراسي الجديد | تحديد عدد أيام الحضور في المدارس لكل مرحلة .. إتاحة مصادر إلكترونية وغيرها لمساعدة الطلاب في التعلم عن بعد

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيد وصحي.. نوع من المكسرات يحمي من ارتفاع السكر بالجسم

بـ لجن أسود.. إيمى سالم تثير الجدل بإطلالة رياضية

بالأصفر المكشوف.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة