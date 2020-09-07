ضبط ترمادول وهيروين ومبلغ مالي مهربة مع راكب في مطار القاهرة.. صور

تمكنت سلطات جمارك مطار القاهرة الدولي اليوم الإثنين، من ضبط محاولة تهريب كمية من النقد الأجنبي و 60 قرصا من عقار الترامادول المخدر وكمية من مخدر الهيروين بحوزة راكب مصري قادم من نيويورك، وذلك بالمخالفة لقانون البنك المركزي بشأن انتقال النقد مع المسافرين وتم تحرير محضر بالواقعة.









وقالت مصادر جمركية بالمطار، إنه أثناء إنهاء الطائرة القادمة من نيويورك، اشتبه هيثم محمد كامل مأمور الجمرك في راكب مصري قادم من نيويورك، وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة " X-RAY " بمعرفة مصطفي رأفت تلاحظ وجود اجسام معتمة.



