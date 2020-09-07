سُليمان عبدالغفار يكتب: توفيق الحكيم.. وأَدب الفنِّ والحياة

• لَمْ يَكُنْ "توفيق الحكيم" مُجَرَّد رائِد مِنْ روَّاد الفِكْر والأدَب والفَنْ – إنَّما كانتْ حياتُهُ مُتَعَدِّدَة المراحِل الفِكْرية والروحية – مِثْلَما كانت "مِصْرُ" مُتَعَدِّدَة الأبعاد الحضاريَّة عَبْرَ تاريخِها الطويل – فَفي روايَتِهِ الشَهيرَة "عَوْدَة الروح" يُصَوِّر شُعور الإنسان الذي يَبْحَث عَنْ ميراثِهِ الثقافي الكامِنْ في الضَمير مُنْذُ آلاف السنين، مؤكِّدًَا على أصالةِ الشَعْبِ المصري وعَراقَة حضارتِهِ الضارِبة في أعْماقِ التاريخ – وأَنَّ "روحَ مِصْرَ القَديمة" تَتَّسِمْ بِالخُلود، بيْنَما يُشيرُ في "أَهْلِ الكَهْف" إلي طبيعة الشَخْصيَّة المصريَّة التي احتَضَنَتْ الديانة المسيحيَّة رَغْمَ البَطْشِ الرُّوماني، وصِراعِ الإنسانِ مَعْ القوَّة القاهِرَة لِلزَمَنْ – وفي "عُصْفور مِنَ الشَرْق" يُصَوِّر أحوالِ الشابِ الشرقي الذي قَصَدَ الغَرب طَلَبًا لِلعِلْم وقَدْ غَلَبَتْ على تَفْكيرِهِ "روْحانيَّة الشَرْق" في مواجهة "الطبيعة الماديَّة لِحضارةِ الغَرْب" – كَما يَرْصُدُ في "بَنْكِ القَلَق" التَغيُّرات الاجتماعية التي عَرَفَتْها مِصْر بَعْدَ ثَوْرَة يوليو – كاشِفًا عَنْ سَلْبيَّات التَجْرِبَة – والصِراعِ الدائِريين المُنْتَمينَ لِلفِكْرِ الاجتماعي وأصحابِ التوجُّهاتِ الفَرْديَّة – وأخيرًا يُعْلِنْ "توفيق الحكيم" عَنْ مَذهَبِهِ في الحياةِ والفَنِّ وإيمانِهِ "بِالتعادُليَّة" التي يرى أنَّها انعِكاسًا لِحَقيقة الإسلام في توازُنِهِ بَيْنَ المادة والروح.









• عَرَفَ "توفيق الحكيم" حالة الصِراع بِيْنَ "المُفَكِّر والفنَّان" ومعاناة القلق الرَوحي والفِكْري الذي لا يَنْتَهي ولا يَهْدأْ – حتى أنَّهُ كانَ يرى نَفْسَهُ سَجينَ هذا القَلَق – و يَصِفَ حالَهُ بِقوْلِهِ "كُنْتُ إذْ أَرْفَعُ بَصَري إلي الحياةِ الخارجيَّة وأنسى نفسي الداخليَّة – يَعودُ إليَّ الصفاء ويُشْرِقُ وَجْهي بِروحِ الفُكاهةِ والمَرَحْ" – وعاشَ توفيق الحكيم حياتَهُ بَيْنَ النَقيضَين "طَبيعةُ نَفْسِهِ العَذْبَة التي تُحِبُّ الناس وتَرْغَبُ في العَيْشِ مَعَهُمْ – وبَيْنَ طَبيعَتَهُ المُنْزَوية المُفَكِّرَة التي تُحاوِلُ الابتعادَ عَنْهُمْ وتَشْمَئِزُّ مِنَ الجَهَلَةِ و الدَهْماءْ" ... ولَمْ يَرْكَنْ الحكيم إلى أَحَدِ النَقيضَينِ طَويلًا أو قَنَعَ بِهِ !؟! إنَّما كانتْ حياتَهُ في حالِ التَقَلُّبِ الدائِم بَيْنَ الرِضَى عَنْ النَّاس والسُخْطِ عَليهِم – الأمرِ الذي انْعَكَسَ على فَنِّهِ – فَعِنْدَما تَرَكَنُ نَفْسُهُ إلى مَحَبَّةِ النَّاس والاختِلاط بِهِم يُقَدِّمُ فَنًَّا يَتَّسِمُ بِالفُكاهة وخِفَّة الظِلِّ والإقبال على الحياة مِثال "مَسْرَحيَّة المرأة الجَديدة" وفي حال عُزْلَتِهِ وتَفَكُّرِهِ – نَجِدْ أنْفُسَنا أمام الفنَّان المُفَكِّر الذي يَتَناوَل قضايا الوجود "مَسْرَحيَّة شَهْرَ زاد" وما تَشْتَمِلْ عَليْهِ مِنَ اتجاهات فكْريَّة وفَلْسَفيَّة – فإنْ كانَ "نَجيب محفوظ" هوَ نموذَج "الرِوائي المُفَكِّر" – فإنَّ "توفيق الحَكيم" هوَ نَموذَج "المُفَكِّر الفنان".









• في روايَتِهِ المسرحية "بَنْكِ القَلَق" يَقِفُ توفيق الحكيم حائِرًا مُتَشكْكًِّا في جدوى الكِتابة التي اختارَها طَريقًا لِحياتِهِ – مؤْمِلًا مِنْ خِلالِها مُحاوَلَة تغيير الناس والمُجتَمَع بِواسِطَة الفَنْ – بَديلًا عَنِ الصِراعِ السياسي والاجتماعي – فأصحاب فِكْرَة هذا البَنْك "صَديقان" أَحَدَهُما يُمَثِّل الفِكْر الاجتماعي والثاني يُمَثِّل الفِكْر الفَرْدي – يَتَّسِمُ الصِراعُ بَيْنَهُما بِالتناقُض – فَهُما على طَرَفَي نَقيض في نَظْرة كُلٍّ مِنْهُما لِلمرأة والمُجْتَمَع والحياة – ويَمتَدُّ الصِراع إلى الدائِرة الأكْبَر بَيْنَهُما وبَيْنَ المُجْتَمَع الذي يُمثِّلُهُ وفود عُمَلاء البَنْك مِنَ الزائِرين – فَلِكُلِّ زائِر مُشْكِلَتَهُ التي تُسَبِّبْ لَهُ قَلَقًا على المُستوى الخاص والعام أيْضًا – ومِنْ خِلال شَكاوى هؤلاء العُمَلاء تَتَضِحُ الصورة المأساويَّة لِلمُجْتَمَع المُعاصِر وما يَموجُ بِهِ مِنْ تناقُضات – فَهُناك الانتهازي الذي يَجْمَعُ بَيْنَ نَقيضَين (اشتراكي – رأسمالي) والفتاة الضائِعَة التي لا تَعْرِفْ أنَّها ضائِعَة، وأُستاذ الجامِعة الذي لَهُ مؤَلَّفات في الاشتراكيَّة ويَتَطَلَّعْ إلى مُصاهَرة أصحابِ المال، وذَلِكَ المُتَحَمِّس لِلكُرَة إلى دَرَجَةِ الهَوَس، والعامِل الواعي الذي يَحْرِصُ علي المَصْلَحة العامَّة – وغيرِهِ مِمَنْ لايَهْتَمونَ بِشيء على الإطلاق. وكان توفيق الحكيم في طَليعَة الداعين إلى تَغيير المُجْتَمَع المصري، وتَذكير الشباب بِأهميَّة القيَم والخُلُقِ القويم.









• يؤمِنُ "توفيق الحَكيم" بِوِحدَةِ الوجود الإنساني – فَكانَ مِنْ أنصارِ "وِحْدَةِ الحضارة" بِغَضِّ النَظَرْ عَنْ مَهْدِ تِلْكَ الحضارة – التي هيَ نِتاجِ التفاعُل بَيْنَ البَشَر – فإنْ كانَ قَدْ انتَقَدَ الجوانِب الماديَّة في الحضارة الغربيَّة، ويُقارِنُ بَيْنَها وبَيْنَ القيَمِ الروحية في الشَرْق – التي طَمَرَها الشَرقيُّون بِتكاسُلِهِم و انخِراطِهِم في تَقليد حياة الغَرْبيين – حتى أنَّهُ لا يرى وجودًا لِهَذا الشَرْق، وإنَّما غابة على أشجارِها "قِرْدَة ترتدي زيَّ الغَرْب" على غَيْرَ نِظامٍ ولا تَرْتيب – ودوْنَ فِهْمٍ أو إدْراكٍ بَعْدَ أنْ تَسَمْمَّتْ عُقول الشَرقيين بِأفكارِ ذَلِكَ الغَرْب – والعَجيب أنَّ الغَربيين راحوا اليوْمَ يُفَنِّدون أفكارِهِم – بِالمُراجعة والنَقْد – بيْنَما لازالت تِلْكَ الأفكار ثابِتَة في الشَرق ثُبوتِ الآياتِ المُنَزَّلَة مِنَ السَماء.









• وتَصْدُرُ الدعوة لِلتعادُليَّة عَنْ حالة "التضاد والتعادُل" في ذاتِ الوَقت – التي تَصْبِغُ حقيقة الكون بِأسْرِه (الدُّنيا والآخِرة – الصيف والشتاء – النهار والليل – الخير والشَر – الحَرب والسِلْم – الشَبَعْ والجوع – الحياة والموت) – و يُرْجِعُ الحكيم أزَمات العَصْر إلى اختِلالِ العِلاقة بَيْنَ "العَقْلِ والقلب" أيْ بَيْنَ "التَفْكير والإيمان" الناجِم عَنِ انتصارِ العِلْم العَقْلي وجُمود الجانب الديني – وأنَّ الإسلام يَجْمَعُ بَيْنَ الدين والدُّنيا – أي بَيْنَ شُئونِ الروح ومُتَطلَّبات الجَسَد – لِهَذا كانتْ فِطْرَةُ الإنسان هيَ جوهَر الإسلام في توازُنِهِ وتعادُليَّتِهِ في إطار مِنَ الاعتِدال وعَدَمْ الإسراف – فَتعادُليَّة الإسلام هي خُلاصَة تَعادُليَّة الكون لِلحِفاظ على كُلِّ ما أوجَدَهُ الخالِق – فَلا طُغيان لِموجودٍ على موجود – مِنْ أضْخَمِ الكواكِب إلى أصْغَرِ الخلايا – وأنَّ واجِبِ الفلسفة الإسلامية أنْ تَعْمَل على تَغْيير المُجْتَمَع والناس بِما يَتَّفِقْ مَع هَدْى القرآن.







