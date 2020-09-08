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ثقافة

قرى لها تاريخ من البطولات.. محاضرة في قصر ثقافة منفلوط

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:20 ص
صدى البلد
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طارق موسى
أقامت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية المتنوعة بفرع ثقافة أسيوط في إقليم وسط الصعيد الثقافى.

وشملت الأنشطة ما يلي:

- قدم بيت ثقافة منفلوط محاضرة تثقيفية بعنوان "قرى لها بطولات.. بني عدي الحاضر وبطولات الماضي" حاضرها محمد أبو شناب رئيس مجلس إدارة نادي الأدب بمنفلوط والذي تناول الحديث حول قرية بني عديات وشهرتها بني عدي هي إحدى القرى التابعة لمنفلوط  في ذكرى مقاومة أهل القرية للاحتلال الفرنسي عام ١٧٩٩ ويذكر أن محمد علي باشا قد شيد بالقرية عام 1823 معسكرات لتدريب جنوده والتي تعد أول مدرسة عسكرية حديثة في مصر .

وتقام الفعاليات مع تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقاية للحفاظ على سلامة الجمهور والعاملين بالقطاع الثقافي بحضور ٢٥ ٪ من الطاقة الاستيعابية للجمهور مع الالتزام بشروط التباعد الاجتماعي مسافات التباعد بين الجمهور والتعقيم المستمر للمقر الثقافي وارتداء الكمامات 

- قدم قصر ثقافة الزعيم جمال عبد الناصر ببني مر ورشة التفصيل والخياطة ضمن فعاليات نادى المرأة حيث قدمت حفيظه سعد محمد شرح طريقة اخذ المقاسات الخاصة بالجسم، كما يواصل القصر تنفيذ ورش فنية بالاشغال الفنية للخرز تقدمها الفنانة ولاء فرحات عبر برنامج الاونلاين
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