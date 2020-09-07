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برلمان

برلماني يقترح خطة للنهوض بالتعليم الفني

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:34 م
النائب فوزي فتى
النائب فوزي فتى
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عبد الرحمن سرحان
أكد النائب فوزي فتى، أمين سر لجنة الصناعة، بمجلس النواب، أهمية التعليم الفني، خاصة في تلك المرحلة والإصلاح الاقتصادي الذي تقوده الدولة، مشيرًا إلى أن التعليم المتوسط يمثل مستقبل الاقتصادي القومي.

وأضاف النائب فوزي فتى، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أنه يجب تغيير النظرة للتعليم المتوسط، مشيرًا إلى أنه في السابق وحتى الآن، يتخرج الطالب من المدارس الفنية دون تحقيق أي استفادة تذكر، مما يستدعي وجود خطة للنهوض والاستفادة من التعليم الفني.

وطالب أمين سر لجنة الصناعة بالبرلمان، بضرورة تأهيل الطلاب بالمدارس الفنية لسوق العمل، وذلك عن طريق تغليب الجانب العملي في الدرلااسة، بحيث يكون 80%، مقابل 20 % دراسة نظرية.

وأكد النائب أهمية فتح مدارس فنية  بالمصانع، مما يعظم أهميتلك المدارس، وتكون أكثر استفادة للطلاب.

وأشار فوزي فتى إلى أن تغيير نمط التعليم الفني، وربطه بسوق العمل، سوف يعزز من فرص الوصول إلى درجة الاعتماد العالمي.

كان عقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني ، ومحمد سعفان وزير القوي العاملة، اجتماعا بديوان عام الوزارة ، لمناقشة مشروع قانون إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني، وذلك بحضور عدد من ممثلي الوزارات المعنية.


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