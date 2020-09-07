AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

زمالك 2001 يهزم غزل السويس بثلاثية وديا

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 09:49 م
صدى البلد
Advertisements
منتصر الرفاعي - ملك موسي
فاز فريق كرة القدم بالنادي مواليد 2001 ، علي غزل السويس وديا بثلاثة اهداف دون رد في اللقاء الذي جمع الفريقين علي ملعب النادي اليوم.

احرز أهداف الزمالك كل من: رضا هيكل ، ويوسف الغندور وأحمد أبو طيب.

من جانبه أكد سامح إسماعيل المدير الفني لفريق زمالك 2001 ان مواجهة غزل السويس هي التجربة الأولي بعد فترة توقف طويلة ، مشيرا إلى أنها جاءت مفيدة وتم الاطمئنان فيها علي أمور كثيرة تخص الفريق قبل انطلاق الموسم الجديد .

وأضاف إسماعيل أن الفريق سيخوض لقاءات ودية كثيرة خلال الفترة المقبلة من اجل الوصول الي المعدل البدني والفني المطلوب .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

مصدر أمني : تخفيض 650 جنيها من قيمة تجديد رخصة القيادة الخاصة

الصمت ورقم 1.. رمضان صبحي يكشف حقيقة استفزازه جماهير الأهلي بصورة جلسة تقديمه مع بيراميدز

الأهلي يقصف جبهة رمضان صبحي: الراحلون خرجوا من التاريخ غير مأسوف عليهم

وزير التعليم يحسم جدلا بشأن العام الدراسي الجديد | تحديد عدد أيام الحضور في المدارس لكل مرحلة .. إتاحة مصادر إلكترونية وغيرها لمساعدة الطلاب في التعلم عن بعد

3 فنانين فقط في جنازة الفنانة عايدة كامل.. فيديو وصور

شاهد أسطول سيارات محمد رمضان.. بعد تصدره تريند مصر والعالم بأغنية حبيبي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مفيد وصحي.. نوع من المكسرات يحمي من ارتفاع السكر بالجسم

بـ لجن أسود.. إيمى سالم تثير الجدل بإطلالة رياضية

بالأصفر المكشوف.. هنا الزاهد تثير الجدل بإطلالة جريئة