الاتحاد الأوروبي قلق من نقل صربيا سفارتها إلى القدس المحتلة

أعرب الاتحاد الأوروبي عن قلقه العميق إزاء الخطوة الصربية بشأن نقل سفارتها من تل أبيت إلى القدس.





وأشار الاتحاد الأوروبي إلى أن مثل هذه الخطوة تشكل انتهاكًا واضحًا للسياسات الأوروبية، على الرغم من كونها تمثل تعبيرا عن العلاقات بين الطرفين المعنيين.





و أكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، على أن الموقف الأوروبي ثابت ومتمسك بحل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، والقدس عاصمة لهما.





جدير بالذكر أنه لا يوجد أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي لها سفارة في القدس.





وطالب مسؤولون في الاتحاد الأوروبي الجانب الصربي الذي يتفاوض مع بروكسل على عضوية الاتحاد، الاقتراب أكثر فأكثر من السياسات والمعايير الأوروبية، وأكدوا أن أي خطوة من هذا النوع تعني أن بلغراد تسير بعكس الاتجاه.





وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، قد أكد أنه اتفق مع الجانب الصربي على نقل السفارة الصربية من تل أبيب إلى القدس العام المقبل.



