AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

إيسيسكو والنيجر تبحثان التعاون الثنائي في مجالات التربية والعلوم والثقافة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:57 ص
صدى البلد
Advertisements
طارق موسى

بحث المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة -إيسيسكو- الدكتور سالم بن محمد المالك في الرباط، مساء أمس، مع سفير النيجر لدى المغرب، ساليسو أدا، تطوير التعاون بين المنظمة وهذا البلد، في مجالات التربية والعلوم والثقافة.

وتطرق الحديث إلى بعض الأنشطة التي كان مقررًا إقامتها في النيجر، قبل جائحة كورونا، ومنها القافلة الطبية الاجتماعية التربوية، ولقاء السيدات الأول في الدول الأفريقية الأعضاء بالإيسيسكو، والبدء في إنشاء مركز الإيسيسكو للغة العربية في النيجر.

وعبر الدكتور المالك عن شكره بهذه المناسبة لفخامة رئيس جمهورية النيجر، على دعمه الدائم للمنظمة، مؤكدًا أن الإيسيسكو في رؤيتها وإستراتيجية عملها الجديدة جعلت الدول الأفريقية الأعضاء أولوية، وقدمت خلال جائحة كورونا دعمًا ومساعدات لعدد كبير من تلك الدول، بالتعاون مع بعض المؤسسات المانحة.

واستعرض التطور الذي يشهده عمل الإيسيسكو منذ العام الماضي، وما قامت به لتصبح بيت خبرة ومركز إشعاع حضاري دولي لفائدة دول العالم الإسلامي.

من جهته، أشاد سفير النيجر  بالنهج الاستشرافي للإيسيسكو، والدور الذي تقوم به لتقديم الإسلام بصورة حسنة، وبدورها الثقافي والتربوي في رؤيتها الجديدة.

Advertisements

ترشيحاتنا

بعد انتهاء إيقافه.. اتجاه في الأهلي لـ منح كهربا «قميص» رمضان صبحي

احذر هذا المزاح.. علي جمعة: رسول الله توعد قائله بـ واد في جهنم

الأهلي يكشف مدى جاهزية ثلاثي الفريق المصاب لخوض المباريات المقبلة

خاتم سليمان .. أحمد موسى يكشف سر فوز الأهلي على حرس الحدود

طريقة تشغيل تطبيقات أندرويد على الكمبيوتر..تعرف عليها

تعليق عائلة جمال خاشقجي على أحكام القضاء

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظة مؤثرة.. طفل مولود بـ شفاة مشقوقة يبكي فرحًا لحصوله على كلب لديه نفس حالته| فيديو

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها

أثناء مطاردته لـ ذبابة.. عجوز فرنسي يتسبب في انفجار بـ المطبخ