لجنة الكتاب والنشر تناقش إنشاء منصة رقمية للكتاب المصري بالأعلى للثقافة

تحت رعاية الفنانة الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة؛ يعقد المجلس الأعلى للثقافة بأمانة الدكتور هشام عزمي؛ ندوة: " إنشاء منصة رقمية للكتاب المصري" ، والتي تنظمها لجنة الكتاب والنشر بالمجلس برئاسة الدكتور خالد العامري، وذلك في تمام الساعة الرابعة عصر اليوم الثلاثاء الموافق 8 سبتمبر الحالي.





يحاضر بالندوة: الدكتورة ميناس إبراهيم الرئيس التنفيذي لشركة ايجي جيت eg gate بالقرية الذكية، ويديرها: الدكتور شوقي محمود علي سالم عضو اللجنة.





تقام الندوة في تمام الرابعة عصرًا بقاعة المجلس الأعلى للثقافة؛ وتطبق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا؛ ولا يسمح بالحضور إلا لمن قام بالتسجيل المسبق .



