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فن

بدقن ياسر جلال .. شيكو ينشر صورة له

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:12 ص
صدى البلد
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سيد احمد
نشر  الفنان شيكو  صورة عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعي للفيديوهات والصور "انستجرام".


وعلق شيكو قائلا " دقن ياسر جلال + شعر صدر تامر حسني ".

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وشارك شيكو مؤخرا في بطولة مسلسل "اللعبة" من تأليف أحمد سعد والي، محمد صلاح خطاب، إبراهيم صابر، وإشراف على الكتابة فادي أبو السعود، إخراج معتز التوني.


شارك في بطولة "اللعبة" عدد من النجوم ومنهم؛ هشام ماجد، شيكو، أحمد فتحي، محمد ثروت، بيومي فؤاد، عارفة عبد الرسول، سامي مغاوري، مي كساب، ميرنا جميل، محمد أوتاكا ومنى جمال.

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