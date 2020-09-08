AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

52 مرشحا يتنافسون على 26 مقعدا.. انطلاق ماراثون إعادة انتخابات الشيوخ.. اليوم

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:27 ص
انتخابات الشيوخ
انتخابات الشيوخ
Advertisements
أحمد أيمن
ينطلق، اليوم الثلاثاء، ماراثون الإعادة لانتخابات مجلس الشيوخ للمصريين في الداخل، بعد انتهائه أمس، الاثنين، في الخارج، وذلك فقا للجدول الزمني للعملية الانتخابية الذي حدد يومي الأحد والاثنين الموافقين 6 و7 في الخارج، ويومي الثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 في الداخل من شهر سبتمبر الحالي.  


وتجرى الإعادة على 26 مقعدًا بالنظام الفردي في 14 محافظة بعد حسم 74 مقعدًا من الجولة الأولى وإعلان فوز القائمة الوطنية "من أجل مصر" بعد حصولها على نسبة الـ 5% من عدد الناخبين المقيدين بقاعد بيانات الناخبين في الدوائر الأربعة التي خصصت لنظام القائمة.


وتشمل جولة الإعادة على مقاعد النظام الفردي في انتخابات الشيوخ محافظات:  القليوبية والإعادة فيها على مقعد واحد، والمنوفية على مقعدين، وكفر الشيخ مقعدين، والجيزة مقعد واحد، وبني سويف مقعد واحد، وأسيوط ثلاثة مقاعد، وسوهاج خمسة مقاعد، وقنا ثلاثة مقاعد، والأقصر مقعدين، وأسوان مقعدين، ودمياط مقعد واحد، وبورسعيد مقعد واحد، والإسماعيلية مقعد واحد، ومطروح مقعد واحد.


وتقوم الهيئة الوطنية بالفصل في تظلمات المرشحين على الاقتراع والفرز وإعلان النتيجة النهائية ونشرها في موعد أقصاه 16 سبتمبر، على أن يتم نشر النتائج في الجريدة الرسمية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

القائمة حسمت مقاعدها| ننشر النصاب القانوني لفوز مرشحي الفردي في إعادة انتخابات "الشيوخ"

لو أنت منهم متروحش.. 11 فئة محرومة من المشاركة في إعادة انتخابات الشيوخ

استثناء خاص لذوي الإعاقة .. 10 خطوات لـ التصويت بإعادة انتخابات الشيوخ

هل المشاركة في إعادة انتخابات الشيوخ تعفيك من غرامة الجولة الأولى؟

حتى لا تذهب سدى .. 11 أمرا تجنب فعلها خلال التصويت بانتخابات الشيوخ

طريقة التصويت الصحيحة في إعادة مجلس الشيوخ.. تعرف عليها

ترشيحاتنا

السودان.. تحذيرات من تدهور الأوضاع وانهيار آلاف المنازل بعد ارتفاع منسوب النيل

محمد إبراهيم يوقع للأهلي خلال ساعات بعد موافقة المقاصة

آخر وقت صلاة الفجر.. صليها الآن فمازال لديك 35 دقيقة

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

حدث ليلًا.. ترامب يفكر في إقالة وزير الدفاع.. سعد الدين الهلالي يكشف عن 3 أشياء تقضي على الإخوان

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو

AdvertisementS

تراجع 4 قروش.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8-9-2020

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

خاتم وليد سليمان.. مرتضى منصور يعلق على فوز الأهلي أمام حرس الحدود

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها

مشاجرة بين طرفين.. مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شاب بالمنيب

أخبار الفن| آخر ظهور لـ عايدة كامل قبل وفاتها.. تطور غريب في قضية انتحار سوشانت.. مصطفى شعبان ضمن أفضل 100 شخصية عربية

ضربت حسن مصطفى قبل كده.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

بعد تراجعه 7 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-9-2020

لحظة مؤثرة.. طفل مولود بـ شفاة مشقوقة يبكي فرحًا لحصوله على كلب لديه نفس حالته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

أسطورة الدفع الرباعي Jeep تكشف مواصفات «واجونير» موديل 2022.. صور وفيديو

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو