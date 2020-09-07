د. أحمد مصطفى يكتب: حان وقت تطبيق الـ 6 sigma لنصل للعالمية

عزيزي القارئ هل سألت نفسك يوما ما عن ما هي مُعادلة النجاح في أي صناعة؟ وما هي العناصر التي إذا توفرت في أي منتج قفزت بشركتها المصنعة إلى قمة السوق؟ المعادلة ببساطة تتلخص في خمسة عناصر يجب أن تتوفر في أي منتج:





– الجودة عالية.

– التصنيع بأقل تكلفة ممكنة.

– التصنيع في أقل وقت ممكن.

– تحقيق أرباح أعلى والاستحواذ على النصيب الأكبر في السوق.

– الاستحواذ على رضا الجمهور.





وهنا تتلخص أهمية استخدام تطبيقات ونظريات ومنهجيات الستة سيجما بالنسبة للشركات وليست للشركات فقط ولكن في جميع الجهات والقطاعات والوزارات والهيئات الحكومية والخاصة.. فببساطة إذا كُنت تنتج تليفون محمول فهناك العديد من المنافسين أيضًا ينتجون نفس المنتج لذلك فطريقك الوحيد للتفوق على منافسينك هو إيجاد طريقة لإنتاج تليفون تتفادى فيه حدوث أي أخطاء صناعة كالتي تظهر في العديد من المنتجات المشهورة مثل انفجار البطارية في سامسونج وإثناء الجهاز في آبل، بل يجب أن يتمتع بجودة عالية و خامة متميزة و في نفس الوقت يتم تنفيذ ذلك بأقل تكلفة إنتاج ممكنة حتى تستطيع تقديم منتج بسعر مميز و منافس يحظى بثقة المستهلك و في نفس الوقت يحقق لك أرباح عالية و هنا تأتي المعادلة الصعبة و التي احتار الكثير في الوصول لكيفية تنفيذها إلى ان ظهر Lean Six Sigma بعصاها السحرية.





إذًا ما هي Lean Six Sigma وعلاقتها بالجودة؟





من المعروف أن ظهور أي عيب ولو بسيط في أي منتج بعد نزوله إلى الأسواق يكلف الشركات ملايين الدولارات بالإضافة الى السمعة السيئة التي تكتسبها في فترة قليلة والتي ينتُج عنها تدمير جهد سنوات كثيرة كانت تعمل فيها على بناء صورة ذهنية مميزة للجمهور المستهلك.. وهنا تأتي اهمية ال Lean Six Sigma , لانها ببساطة تضع معايير صارمة و محددة لكافة مراحل العمليات المختلفة التي يمر بها المنتج حتى يتم إنتاجه حيثُ تحرص فيها على ان تتخلص من اي عملية لا جدوى منها و دون أي تأثير سلبي على بقية العمليات وبالتالي تستطيع إنتاج المنتج في وقت أقل وتكلفة اقل لانك بإلغاء هذه العمليات الزائدة تخلصت من تكلفتها بالإضافة إلى تطبيق معايير الجودة التي تفرضها ال Lean Six Sigma فيؤدي إلى منتج عالي الجودة بأقل تكلفة و في أقل وقت مما يؤدي لأرباح أعلى وصورة ذهنية مميزة لدى المستهلك.





سكس سيجما تحوي وتحتوي على ست درجات من 1 الى 6 , الأعلى هو الأفضل والأمثل في مستويات الجودة ,فكلما زادت درجة الجودة قلت الاخطاء واذا كانت الفروقات قليلة تنخفض التكاليف , فلك أن تتخيل أن الشركات التي معيارها في السته سيجما بين 2 و 3 تذهب نصف أرباحها تقريبا في معالجة الاخطاء والمشاكل وهنا تظهر اهمية السته سجما في إزلة أي عيب أو خسائر أو تكاليف محتملة أو مخاطر أو أي شيء وجوده لانفع منه ولايضع قيمة. لذلك السته سيجما الأن أصبحت إستراتيجية هامة في معظم الشركات بمختلف تخصصاتها منها المالية, خطوط الطيران ,الطبية ,الهندسية, الكيميائية , التأمين, التقنية والحربية بسبب حساسية التصنيع وخطورته.





ولكن لتطبيق الستة سيجما أصول ومراحل يجب أن تمر بها وهي :-





- التعريف: لا بد في البداية من توضيح المشكلة وتضييق نطاقها بحيث يُمكن قياسها ، ثم يتم تشكيل فرق لبحث العملية بالتفصيل وجمع البيانات اللازمة ومن ثم يُقترح التحسينات ثم تنفيذ تلك التوصيات.

-القياس: يقوم فريق جمع البيانات بقياس الأداء وتحديد العيوب وإعداد البيانات عنها.

-التحليل: يقوم الفريق بتحليل البيانات بما يضمن وجود رقابة وتحليل لكل مرحلة من مراحل العمليات.

-التحسين: يتم تنفيذ توصيات الفريق بالتحسين قياسًا على ما تم تحليله من بيانات.

-الرقابة : يتم إيجاد فريق لمراقبة تنفيذ التحسينات واستمراريتُه.





مما سبق يتضح أهمية و ضرورة الإستعانة بكل خبراء ال lean six sigma في أي صناعة و مؤسسة لأنُه بمجرد حصول الفرد على شهادة الستة سيجما واعتماده كخبير بها يستطيع تغيير مجريات أي مؤسسة 180 درجة للأفضل من خلال اكتسابه فوائد و مميزات عديدة يتمتع بها مثل :





- مميزات مالية: يستطيع خبراء السته سيجما إنقاذ و توفير نفقات كثيرة كانت تذهب بلا جدوى تصل ل ملايين الدولارات في المتوسط ولدينا شركات عملاقة مثل جنرال الكتريك استطاعت في خلال 3 سنوات بدأت فيهم في تنفيذ السته سيجما توفير 2 مليار دولار كانت تصرف بلا جدوى من قبل!





- مميزات استراتيجية: يتمتع خبراء السته سيجما المعتمدين بمهارات إستراتيجية تمكنهم من مواجهة وحل المشاكل المعقدة في فترة زمنية قصيرة بل والقضاء على سبب المشكلة جذريا و منع حدوثها مره أخرى فهم لا يعترفون بنظام المسكنات و الحلول المؤقتة.





- مميزات تنافسية: من خلال قدرتك على تطبيق إستراتيجيات السته سيجما سوف ترتفع بمعدلات جودة المنتج لأقصى درجة مما ينعكس على درجة رضا العملاء مما يتيح لك التفوق على منافسينك بشكل واضح من خلال ميزة الجودة بالإضافة الى قدرتك على استغلال استخدامك لتطبيقات ومنهجيات ونظريات السته سيجما في مؤسستك كمادة اعلانيه لعملاؤك كونها وسيلة هامة جدا لكسب الثقة و إبهار الجمهور المستهلك.





- مميزات شخصية: من خلال اعتمادك كخبير في السته سيجما سوف ينعكس ذلك على تعامل الآخرين معك فستكتسب احترامهم الشديد كونك شخص مؤثر في المؤسسة مما ينعكس على ثقتك بنفسك و ثقتك في قراراتك المضمونة لأنها تعتمد على بيانات و معلومات تم جمعها و تحليلها و ليست عشوائية.





الـ سكس سيجما هي أحدث منهجيات ونظريات وتطبيقات هندسة التخطيط والعمليات والإنتاج والإدارة والجودة وحان وقت تطبيقها في مُختلف القطاعات والتخصُصات والمجالات علي نطاق واسع بالتواكب مع التطوير الذي تشهدُه مصر في مُختلف نواحي الحياة في عهد الرئيس والزعيم /عبدالفتاح السيسي لنواكب دول العالم المُتقدم في تطبيق منهج ونظرية تبحث عن منتج أو خدمة بأعلي جودة وبأقل التكاليف وبأقل نسبة عيوب ... وبصفتي خبير مُتخصص وحاصل علي آعلي تأهيل في السكس سيجما وهو six sigma master black belt أنصح بتطبيقها ... وسأفرد مساحات أوسع في عرض محتواها وكيفية تطبيقها.