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4 ملاحظات على كليب "يا حبيبي" لـ محمد رمضان ..الإصرار على التعري رغم الهجوم .. ونمبر وان حاضر بقوة

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 04:48 ص
محمد رمضان
محمد رمضان
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شروق ابراهيم
- كليب يا حبيبي يحقق 2 مليون مشاهدة في يوم 
- حسام الحسيني يحظى بإشادة بسبب تصوير الكليب

تصدر الفنان محمد رمضان تريند موقع يوتيوب بعد مرور أقل من يومين على طرح كليب اغنيته الجديدة " يا حبيبي" الذي يقدمه ديو مع المطرب الكونغولي ميتري جيمس، في أول تعاون بينهما.

وحقق كليب "يا حبيبي" 2 مليون مشاهدة في أقل من يومين، لتنقسم الآراء ما بين معجب بالكليب واخير يهاجم " نمبر وان" على ما يقدمه من اغاني.

وفي السطور التالية نرصد بعض ملاحظات في كليب " يا حبيبي": 

- التصوير:
من عوامل نجاح الكليب، الصورة التي قدمها المخرج حسام الحسيني بطريقة تصوير وزوايا اعطت للعمل لمسات جعلته قريبا الى مستويات الكليبات العالمية، وايضا الالوان والازياء والديكورات التي جاءت متماشية مع حالة وكلمات الاغنية. 

- تكرار التعري : 
رغم تعرض محمد رمضان لانتقادات لاذعة بسبب ظهوره عاريا في الحفلات والكليات، الا انه ظهر مجددا عاريا خلال كليب " يا حبيبي" ضاربا بعرض الحائط الهجوم الذي يتعرض اليه. 

-غياب الكيميا :
من يشاهد الكليب ويركز في تفاصيله ، يشعر بغياب الكيميا بين محمد رمضان وميتري جيمس حتى في المشاهد التي ظهرا فيها سويا حيث لم تتواجد روح التألف والحضور المتوقع بينهما، على عكس ديو محمد رمضان والمغربي سعد لمجرد في كليب "انساي" الذي حقق نجاحا كبيرا ادى الى مطالبة " رمضان" و" سعد" بتكرار التجربة. 

-التلويح بـ نمبر وان : 
لوحظ في احدى مشاهد الكليب ان ميتري جيمس لوح بـ " نمبر وان" بيده ، اقتداءً بـ محمد رمضان الذي لقب بـ نمبر وان ودائما يؤدى هذه الحركة. 

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