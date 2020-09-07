الوحش يهدي هدفه في شباك نادي مصر لـ محمد حمص









يذكر أن محمد حمص قائد الإسماعيلي كان يرتدي قميص رقم "٨”، والذي يرتديه الأن قائد الدراويش الجديد عمر الوحش.



يذكر أن عمر الوحش أحرز ٣ أهداف في ٤ مباريات، شارك بها مع الإسماعيلي خلال الفترة الماضية.



يحتل الإسماعيلي المركز الثامن برصيد ٣٠ نقطة بجدول ترتيب الدوري العام. وحرص عمر الوحش، قائد الاسماعيلي ،على إهداء الهدف الأول الذي أحرزه في مرمى شباك نادي مصر، إلى محمد حمص مدرب الفريق، وقائد الدراويش السابق.

حقق الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الإسماعيلي، فوزًا كبيرًا برباعية نظيفة في شباك ضيفه نادي مصر في المباراة التي جمعت بين الفريقين منذ قليل علي ملعب ستاد الاسماعيلية ضمن منافسات الجولة ال٢٥ من مسابقة الدوري العام.