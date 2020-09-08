التقديم ورقيا حتى يفعّل إلكترونيا.. كلية التمريض تفتح باب التقدم للدراسات العليا

أعلنت كلية التمريض جامعة حلوان فتح باب التقديم للدراسات العليا لجميع المراحل وجميع التخصصات ما عدا دكتوراه تمريض نفسي.









حددت الكلية المواعيد من يوم الاحد الى يوم الاربعاء وذلك من الساعة 9 صباحا يوميا وحتى يوم 30 سبتمبر وأن التقديم يكون بصورة ورقية فى مقر الكلية حتى يتم تفعيل موقع التقديم الالكترونى.









وننشر لكم فى "صدى البلد" الاوراق المطلوبة للالتحاق بالدراسات العليا بكلية التمريض جامعة حلوان..









1/ أصل شهادة البكالوريس + صورة

2/ أصل شهادة الامتياز + صورة

3/ أصل شهادة الماجستير (للمتقدمين لدرجة الدكتوراه )

4/ أصل شهادة الميلاد

5/ أصل شهادة الجيش الذكور

6/ بيان تقديرات (عربى +انجليزى )

7/ شهادة خبرة بسنة بعد سنة الامتياز

8/ شهادة حسن سير وسلوك

9/ 20 جنيها طوابع من فئة 10 جنيات (من خارج كلية التمريض جامعة حلوان)

10/ عدد 6 صورة شخصية

11/ صورة البطاقة الشخصية

12/ أصل موافقة جهة العمل

13/ دوسيه كبسول حفاظا على أوراق الدارس

14/ دفع رسوم فتح ملف 300 جنيه + 300جنيه رسوم مقابلة شخصية









ونوهت الكلية الى أن التيوفل شرط لتسجيل الرسالة وليس شرطا لتقديم الاوراق، بالإضاقة إلي أن التيوفل يجتاز من جامعة حلوان فقط لا غير بعد شهر 1/2019 كما أن درجة التيوفل 450 جنيها للماجستير و 500 للدكتوراه، وأصبح ICDL ملغيا.



