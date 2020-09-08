خالد ميري: تيسيرات من الدولة للمواطنين في ملف التصالح.. فيديو

قال الكاتب الصحفي خالد ميري، إن الدولة تصرف المليارات من أجل استصلاح الأراضي الزراعية، مضيفا:" المخالفات تحولت إلى أمر لا يطاق بشكل يؤثر على حقوق الناس في الحصول على خدمات المرافق".





وأضاف خالد ميري في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، ان الدولة بدات التصدي إلى مخالفات البناء ، وتم قانون للتصالح في مخالفات البناء بما يؤكد الحرص الكامل على مصلحة المواطن في التصالح في المخالفات والدخول تحت مظلة القانون . إصدارفي مخالفاتوالدخول





وتابع خالد ميري:" الدولة حريصة بشكل كامل على التعامل في إطار القانون ويتم إعطاء فرصة للمخالف بالتصالح ".





وأكمل خالد ميري:" قنوات الاخوان تعادي الدولة المصرية وتروج الأكاذيب وهذا هو موقفهم تجاه مصر ومستمرين في نهجهم"، مضيفا:" الحقائق على الأرض تؤكد على ان الدولة تفتح باب التصالح للمخالفين وتقدم تيسيرات".



