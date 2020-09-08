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خالد ميري: تيسيرات من الدولة للمواطنين في ملف التصالح.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 02:01 ص
صدى البلد
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هاني حسين
قال الكاتب الصحفي خالد ميري، إن  الدولة تصرف المليارات من أجل  استصلاح الأراضي الزراعية، مضيفا:"  المخالفات تحولت إلى أمر لا يطاق بشكل يؤثر على حقوق الناس في الحصول على خدمات المرافق".

وأضاف  خالد ميري  في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، ان الدولة بدات التصدي إلى مخالفات البناء، وتم إصدار قانون للتصالح في مخالفات البناء  بما يؤكد الحرص الكامل على مصلحة المواطن في التصالح في المخالفات والدخول تحت مظلة القانون .

وتابع خالد ميري:"  الدولة  حريصة بشكل  كامل على التعامل  في إطار القانون ويتم إعطاء فرصة للمخالف بالتصالح ".

وأكمل خالد ميري:"  قنوات الاخوان تعادي الدولة المصرية وتروج الأكاذيب وهذا هو موقفهم تجاه مصر ومستمرين في نهجهم"، مضيفا:"  الحقائق على الأرض تؤكد على ان الدولة تفتح باب التصالح للمخالفين وتقدم تيسيرات".

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