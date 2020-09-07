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محافظات

وكيل وزارة الرياضة بالإسكندرية تضيء شعلة أولمبياد الطفل المصري

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 10:48 م
دكتورة صفاء الشريف
دكتورة صفاء الشريف
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أحمد بسيوني
نفذت الإدارة المركزية للطلائع برئاسة عزة الدري وكيل الوزارة، رئيس الإدارة المركزية للطلائع بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية، برئاسة دكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة، فعاليات إطلاق شعلة اولمبياد الطفل المصر ى في نسخته الثانية تزامنا مع اشعالها في جميع محافظات الجمهورية.

ومرت الشعلة في خط سيرها من مركز شباب السيوف مرورا بمركز شباب سموحه والنصر والشلالات وصولا لنقطه اشعال الشعلة بمركز شباب الأنفوشي وذلك بحضور صفاء الشريف ومجلس اداره المركز، حيث قامت الشريف باستلام الشعلة واشعالها.

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وتجدر الإشارة إلى أن اولمبياد الطفل المصري هو نموذج محاكاه للأولمبياد في صوره مصغر وقد حصدت الإسكندرية في النسخة الاولى ١١ كاسا وحصلت على المركز الأول على مستوى الجمهورية.

وقالت الشريف إنها تأمل في حصول الإسكندرية على المراكز الاولى في النسخة الثانية، مؤكدة أن عروس البحر الأبيض المتوسط تتباهى بأبنائها طلائع الإسكندرية، منارة الرياضة والرياضيين.

ويتم استئناف فعاليات أولمبياد الطفل المصري في نسخته الثانية اعتبارا من اليوم الاثنين الموافق ٧ سبتمبر٢٠٢٠ وحتى ١٩ سبتمبر والذى توقفت لظروف مجابهه انتشار فيروس كورونا المستجد.

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