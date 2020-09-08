13 سبتمبر.. نظر دعوى بطلان المادة 3 من قانون الأحوال الشخصية

تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، الدعوى التى تطالب ببطلان نص المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1944 المعروف بقانون المواريث والفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000 للأحوال الشخصية والمادة 875 من القانون المدني لمخالفتهم للمادة الثالثة من الدستور بجلسة 13 سبتمبر الجاري .





وتنص المادة الثالثة من القانون 1 لسنة 2000: تصدر الأحكام طبقا لقوانين الأحوال الشخصية والوقف المعمول بها ويعمل فيما لم يرد بشأنه نص في تلك القوانين بارجح الاقوال من مذهب الامام أبى حنيفة.



