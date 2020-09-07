بإطلالة كاجوال.. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، حرصت الممثلة التركية هازال كايا





وظهرت بإطلالة ناعمة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.





وارتدت هازال كايا بجاكيت جينز باللون الأزرق بأكمام طويلة ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.



اقرأ أيضا | بإطلالة عفوية.. مريم أوزرلي تخطف الأنظار على إنستجرام





وقامت هازال كايا بلم شعرها على الجانبين بعمله كعكة، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلا على وجهها، وهو ما أبرز من رقة وطفولة إطلالتها.