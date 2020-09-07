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مرأة

بإطلالة كاجوال.. هازال كايا تستعرض جمالها على إنستجرام.. شاهد

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:04 م
هازال كايا
هازال كايا
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آية التيجي
حرصت الممثلة التركية هازال كايا على مشاركة متابعيها صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، 

وظهرت بإطلالة ناعمة وعصرية، وهو ما دفع متابعيها للتعبير عن حبهم الشديد لها.

وارتدت هازال كايا بجاكيت جينز باللون الأزرق بأكمام طويلة ، وهو ما أبرز من رقة وجمال إطلالتها.

وقامت هازال كايا بلم شعرها على الجانبين بعمله كعكة، مع ترك بعض خصلات شعرها منسدلا على وجهها، وهو ما أبرز من رقة وطفولة إطلالتها.

ولم تتكلف هازال كايا في وضع مساحيق التجميل؛ حيث انها اختارت ان تبرز جمال عينيها بالآي لاينر، مع وضع اللون الكشمير كأحمر شفاه.

وأكملت هازال كايا إطلالتها بارتداء الاكسسورات؛ حيث انها تزينت بخواتم كثيرة على يديها باللون الذهبي ، مع قرطين ناعمين بنتفس اللون.

وإليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها:
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