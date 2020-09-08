AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حاجة تشرف.. قصة "عمار" بائع الأقمشة الذي تفوق في الثانوية وحقق حلمه بالالتحاق بـ طب كفر الشيخ.. فيديو وصور

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 08:24 ص
الطالب محمد فتح الله
الطالب محمد فتح الله
Advertisements
محمود زيدان
نموذج مشرف من طلاب الثانوية العامة، فحرص على التفوق والنبوغ، بإصرار وعزيمة، حتى حصل على مجموع 406 بنسبة 99.02%، وحقق طموحه وحلم أسرته بالالتحاق بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.

فلا تندهش عندما تذهب إلى شارع القماشين الشهير في غرب مدينة كفر الشيخ، وترى محمد فتح الله رمضان، وشهرته "عمار"، كما يطلق عليه أبناء قريته، أبو تمادة بمركز كفرالشيخ، يعمل في محل قماش شهير بعاصمة المحافظة، ليساعد أسرته، خلال فترة الإجازة، مما يجعل الجميع يفخر به. 

فلم يخجل من عمله في محل القماش، حتى عقب التحاقه بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، بل كل من يعرفه يفخر بهذا النموذج المشرف، الذي يجتهد في العلم وكذلك خلال الإجازة ليساعد أسرته في الانفاق على نفسه.

يقول عمار فتح الله، لـ"صدى البلد"، الحمد لله الذي أكرمني ووفقني هذا العام، وحصلت على مجموع 406 درجات، فقد حصلت على الدرجات النهائية في كل المواد ماعد اللغة العربية واللغة الانجليزية، مضيفًا "نقصت فيهم 4 درجات .. درجة ونصف في العربي ودرجتان ونصف في الإنجليزي".

وأضاف، كنت أريد أن أكون من أوائل الثانوية العامة .. لكن عقب انتهاء الامتحانات .. عرفت أن اللغة الانجليزية ستحرمني من أن أكون بين الأوائل.. لكن بفضل الله حققت حلمي ونجحت بتفوق والتحقت بكلية الطب".

وتابع، "والدي يعمل مزارعًا بالإضافة إلى عمله خفير نظامي، وأمي ربة منزل، وكل أفراد أسرتي، وعمي هيثم المعلم بالتربية والتعليم، يقومون بتشجيعي ويساعدونني بقدر طاقتهم للتفوق خلال الثانوية العامة ومنحي ثقة كبيرة وطاقة إيجابية".

وأضاف، "كنت من زمان ناوي أفتح عيادة لأهل البلد والكشف عليهم بالمجان"، مشيرًا إلى أنه يريد الاقتداء بالطبيب الراحل الشهير محمد مشالي "طبيب الغلابة"، من حيث الإنسانية والرحمة والرفق بالمرضى والكشف بالمجام للحالات الفقيرة والمعدمة.

ومن جانبه، قال هيثم رمضان، مدرس حاسب آلي بالتربية والتعليم، وعم الطالب المتفوق عمار، الحقيقة عمار متفوق ومتميز منذ المرحلة الابتدائية، ونقوم بتشجيعه، وشخصية مهذبة ويعمل منذ صغره، فمنذ المرحلة الابتدائية يعمل في مكتبة خاصة بنا، وفي المرحلة الإعدادية بدأ العمل في محل قماش في فترة الإجازة للإنفاق على نفسه، وحتى الآن".
حاجة تشرف.. قصة "عمار" بائع الأقمشة الذي تفوق في الثانوية وحقق حلمه بالالتحاق بـ طب كفر الشيخ.. فيديو وصور
حاجة تشرف.. قصة "عمار" بائع الأقمشة الذي تفوق في الثانوية وحقق حلمه بالالتحاق بـ طب كفر الشيخ.. فيديو وصور
حاجة تشرف.. قصة "عمار" بائع الأقمشة الذي تفوق في الثانوية وحقق حلمه بالالتحاق بـ طب كفر الشيخ.. فيديو وصور
حاجة تشرف.. قصة "عمار" بائع الأقمشة الذي تفوق في الثانوية وحقق حلمه بالالتحاق بـ طب كفر الشيخ.. فيديو وصور
حاجة تشرف.. قصة "عمار" بائع الأقمشة الذي تفوق في الثانوية وحقق حلمه بالالتحاق بـ طب كفر الشيخ.. فيديو وصور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حاصل على 99% بـ الثانوية .. نادي كفر الشيخ ينعى خالد مبروك لاعب فريق 2002

طالبة الطب "بائعة الأحذية" تكشف مفاجأة عن عدد ساعات المذاكرة

ترشيحاتنا

أخبار العلوم والتكنولوجيا..عادات خاطئة تدمر بطارية هاتفك..المواصفات الكاملة لهاتف ريملي الجديد Realme 7i

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها

خاتم وليد سليمان.. مرتضى منصور يعلق على فوز الأهلي أمام حرس الحدود

هل يقع الطلاق أثناء الحيض؟ العلماء يحسمون الجدل

8 سبتمبر.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك؟ وما نصيحة الأبراج لك وفقا لأرقام الفلك؟

أثناء مطاردته لـ ذبابة.. عجوز فرنسي يتسبب في انفجار بـ المطبخ

AdvertisementS

تراجع 4 قروش.. أسعار الدولار في البنوك اليوم الثلاثاء 8-9-2020

بعد رحيل عايدة كامل.. من هو ابنها الوحيد ورد فعله عقب وفاتها

خاتم وليد سليمان.. مرتضى منصور يعلق على فوز الأهلي أمام حرس الحدود

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو

بعد إحرازه هدفا عالميا.. هاشتاج #طاهر_محمد_طاهر يتصدر تويتر

غريبة ومحتشمة.. 15 صورة تكشف إطلالات مفيدة شيحة في عيد ميلادها

مشاجرة بين طرفين.. مصدر أمنى يكشف حقيقة وفاة شاب بالمنيب

أخبار الفن| آخر ظهور لـ عايدة كامل قبل وفاتها.. تطور غريب في قضية انتحار سوشانت.. مصطفى شعبان ضمن أفضل 100 شخصية عربية

ضربت حسن مصطفى قبل كده.. مرتضى منصور عن عدم حضوره قرعة كأس العالم لليد: طبيعي ألا يوجه لي دعوة

بعد تراجعه 7 جنيهات.. أسعار الذهب في مصر اليوم الثلاثاء 8-9-2020

لحظة مؤثرة.. طفل مولود بـ شفاة مشقوقة يبكي فرحًا لحصوله على كلب لديه نفس حالته| فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاش مايوه وفساتين مبهجة.. نجمات فوق الـ50 تحدين السن بإطلالات شبابية

أسطورة الدفع الرباعي Jeep تكشف مواصفات «واجونير» موديل 2022.. صور وفيديو

شاهد..عروس تعتدي على المعازيم وغموض حول ضيفة ملقاة على وجهها| فيديو