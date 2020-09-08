حاجة تشرف.. قصة "عمار" بائع الأقمشة الذي تفوق في الثانوية وحقق حلمه بالالتحاق بـ طب كفر الشيخ.. فيديو وصور

نموذج مشرف من طلاب الثانوية العامة، فحرص على التفوق والنبوغ، بإصرار وعزيمة، حتى حصل على مجموع 406 بنسبة 99.02%، وحقق طموحه وحلم أسرته بالالتحاق بكلية الطب جامعة كفر الشيخ.





فلا تندهش عندما تذهب إلى شارع القماشين الشهير في غرب مدينة كفر الشيخ، وترى محمد فتح الله رمضان، وشهرته "عمار"، كما يطلق عليه أبناء قريته، أبو تمادة بمركز كفرالشيخ، يعمل في محل قماش شهير بعاصمة المحافظة، ليساعد أسرته، خلال فترة الإجازة، مما يجعل الجميع يفخر به.





فلم يخجل من عمله في محل القماش، حتى عقب التحاقه بكلية الطب البشري بجامعة كفر الشيخ، بل كل من يعرفه يفخر بهذا النموذج المشرف، الذي يجتهد في العلم وكذلك خلال الإجازة ليساعد أسرته في الانفاق على نفسه.





يقول عمار فتح الله، لـ"صدى البلد"، الحمد لله الذي أكرمني ووفقني هذا العام، وحصلت على مجموع 406 درجات، فقد حصلت على الدرجات النهائية في كل المواد ماعد اللغة العربية واللغة الانجليزية، مضيفًا "نقصت فيهم 4 درجات .. درجة ونصف في العربي ودرجتان ونصف في الإنجليزي".





وأضاف، كنت أريد أن أكون من أوائل الثانوية العامة .. لكن عقب انتهاء الامتحانات .. عرفت أن اللغة الانجليزية ستحرمني من أن أكون بين الأوائل.. لكن بفضل الله حققت حلمي ونجحت بتفوق والتحقت بكلية الطب".





وتابع، "والدي يعمل مزارعًا بالإضافة إلى عمله خفير نظامي، وأمي ربة منزل، وكل أفراد أسرتي، وعمي هيثم المعلم بالتربية والتعليم، يقومون بتشجيعي ويساعدونني بقدر طاقتهم للتفوق خلال الثانوية العامة ومنحي ثقة كبيرة وطاقة إيجابية".





وأضاف، "كنت من زمان ناوي أفتح عيادة لأهل البلد والكشف عليهم بالمجان"، مشيرًا إلى أنه يريد الاقتداء بالطبيب الراحل الشهير محمد مشالي "طبيب الغلابة"، من حيث الإنسانية والرحمة والرفق بالمرضى والكشف بالمجام للحالات الفقيرة والمعدمة.



