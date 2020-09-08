اليوم.. إعادة محاكمة 12 متهمًا بـ أحداث مجلس الوزراء

تنظر الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم، نظر إعادة محاكمة 12 متهما بأحداث العنف وإضرام النيران والشغب التي وقعت بمحيط مجالس الوزراء والنواب والشورى، والمجمع العلمي، في القضية المعروفة إعلاميًا بـ أحداث مجلس الوزراء.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين طارق محمود محمد وحسام الدين فتحي وبحضور حمدي الشناوي الأمين العام لمأمورية طرة وبسكرتارية طارق فتحي.



