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رياضة

ولدنا صحته زينة .. بيراميدز يحتفل بانضمام رمضان صبحي ويعلن اجتيازه الكشف الطبي

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:04 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
أعلن نادي بيراميدز عن اجتياز رمضان صبحي نجم الفريق المنضم حديثا لـ الكشف الطبي الذي وقع عليه اليوم عقب المؤتمر الصحفي الذي عقد للكشف عن تفاصيل الصفقة.

ونشر الحساب الرسمي لـ بيراميدز عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عددا من الصور لـ رمضان صبحي أثناء توقيع الكشف الطبي، وعلق: " ولدنا بخير وصحته زينة....الكشف الطبي تم بنجاح".

وأعلن نادي بيراميدز، تعاقده رسميا مع رمضان صبحي، قائد المنتخب المصري الأولمبي رسميًا؛ قادمًا من صفوف نادي هدرسفيلد الإنجليزي.

ونشرت الصفحة الرسمية لنادي بيراميدز، مقطع فيديو تشويقيًا صدرته بهاشتاج ramadonaxpyramids، لإعلان التعاقد مع رمضان صبحي الذي أصبح لاعبا في صفوف النادي.

وأعلن المهندس ممدوح عيد، المدير التنفيذي لنادي بيراميدز، تفاصيل التعاقد مع أفضل لاعب في كأس أمم أفريقيا للشباب في مؤتمر صحفي مع دقات السادسة مساءً بملعب الدفاع الجوي، بحضور اللاعب، وهاني سعيد المدير الرياضي، وعمرو بسيوني مدير التعاقدات.

ويعد رمضان صبحي ثاني صفقات نادي بيراميدز استعدادًا للموسم الجديد بعد إعلانه التعاقد مؤخرا مع أحمد فتحي.

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