مختار نوح: الكذب مهنة شريرة يعتمدها الإخوان لتقسيم مصر ..فيديو

قال مختار نوح المتخصص في شئون الجماعات الإرهابية، إن قنوات الإخوان والجماعة الإرهابية تعمل على ترويج الشائعات ضد مصر، وتعتمد نوعا من أنواع الحرب الإعلامية باستخدام القوة الناعمة لشن حملات ضد الدولة لتقسيمها.





وأضاف "نوح"، في مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، أن الكذب مهنة شريرة تعتمدها جماعة الإخوان الإرهابية لشن حملات الهجوم على مصر.





وتابع "قوى وطنية تتصدى إلى هجمات الإخوان وأبواقهم الإعلامية، ويتم كشف الحقائق وفضح أكاذيب الجماعات الإرهابية".



