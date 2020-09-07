الشرقية للدخان: رفعنا أسعار السيجار فقط وليس السجائر

قال هانى أمان، العضو المنتدب لشركة الشرقية للدخان، إن الشركة لم ترفع أسعار السجائر اليوم كما يقول البعض، ولكن ما تم رفع أسعاره هو "السيجار"، و"دخان الشعر"، الذى يستخدم فى "السجائر اللف"، موضحًا أن أسعارهما لم تتحرك منذ عامين.





وتابع:" اسعار السيجار الذى ننتجه لم تتغير منذ عامين بالإضافة إلى أنه لا يستخدمه قطاع كبير من المستهلكين".





وأضاف "أمان "خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن إيرادات "السيجار" تمثل أقل من 1% من إيرادات الشركة، مرجعًا سبب ارتفاع أسعار السجائر خلال الفترة الأخيرة إلى قيام البعض بتخزينها خلال أزمة كورونا وحجبها عن السوق من أجل التلاعب فى الأسعار.





ولفت "أمان"، إلى أنه بالتعاون مع الأجهزة الأمنية تم ضبط عدة مخازن كانوا يقومون بتخزين السجائر من أجل رفع أسعارها، الأمر الذى أدى إلى ضبط الأسواق واسعار السجائر.





ومن حيث خسائر الشركة خلال جائحة كورونا، قال العضو المنتدب، إن الربع الأخير من السنة المالية الماضية كان به انخفاضا من 2 إلى 5% من حجم المبيعات بالمقارنة مع العام الماضى ،وتابع:"ولكن العام المالى بشكل عام جيد.. رغم أننا تأثرنا بسبب منع الشيشة فى المقاهي والكافيهات".