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رياضة

أخبار الرياضة.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وتركي آل الشيخ يرد بقوة على انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:11 م
صدى البلد
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ياسمين تيسير
نشر موقع صدى البلد مجموعة من الأخبار الرياضية المهمة خلال الساعات الأخيرة والتي نرصد لكم أبرزها الآن.


علم "صدى البلد"، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، استقر على تغيير مواعيد نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.


شدد  نادر شوقى، وكيل أعمال رمضان صبحى السابق، على أنه كان أول الأشخاص الذين أخبروا شريف إكرامى حارس مرمى الأهلى السابق بعرض بيراميدز لضم رمضان صبحى صانع ألعاب هدرسفيلد الإنجليزى.


وجه تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، رسالة غامضة لـ متابعيه عبر "تويتر"؛ وذلك عقب إعلان نادي بيراميدز التعاقد رسميًا مع رمضان صبحي نجم هدرسفيلد السابق.


أكد هاني سعيد المدير الرياضي بنادي بيراميدز، أن بيراميدز لا يعمل لصالح أي فريق داخل الدوري المصري خاصة نادي الزمالك. 


علق طاهر محمد طاهر، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، عن هدفه فى مرمى وادي دجلة فى المباراة التى انتهت بين الفريقين بالتعادل الإيجابي 1-1 فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .


قرر مجلس إدارة نادى الإتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى خصم 3%من قيمة عقود لاعبى الفريق الأول لكرة القدم وإيقاف المستحقات حتى تحسن النتائج بسبب الهزيمة التى تلقاها الفريق اليوم أمام المقاصه بثلاثة أهداف مقابل هدف . 


أكدت جيانا فاروق أسطورة الكاراتيه في العالم ولاعبة النادي الأهلي المتأهلة لأولمبياد طوكيو 2021 أنه تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي ثلاث مرات سابقة ومن حرم الرئيس مرة .


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