AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

فايلر: سعداء بالتغلب على الحدود.. ورغبتنا في الفوز كانت كبيرة

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:07 م
صدى البلد
Advertisements
عبدالحكيم أبوعلم
عبر رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على حساب حرس الحدود، في المباراة التي أقيمت اليوم، ضمن منافسات الأسبوع 25 لبطولة الدوري، مؤكدًا أن الفريق حقق فوزًا مهمًّا، ليواصل مسيرته نحو الاحتفاظ باللقب.

وقال فايلر فى المؤتمر الصحفي عقب المباراة إن الفريق يعاني من غيابات عديدة، وهو ما يضطره إلى توظيف بعض اللاعبين في مراكز مختلفة عن مراكزهم، وهو أمر إيجابي أن يكون هناك أكثر من لاعب يجيد اللعب في عدة مراكز.

وأضاف أن الأهلي كان لديه رغبة واضحة في تحقيق الفوز أمام فريق مميز وهو حرس الحدود، الذي قدم مباراة جيدة ولعب مباراة مفتوحة.

وتطرق فايلر إلى موقف محمود عبد المنعم «كهربا»، وأكد أن مشاركته في المباريات خلال الفترة المقبلة سوف تكون بصورة تدريجية، خاصة أنه كان بعيدًا لفترة طويلة عن المباريات الرسمية التي تحتاج إلى جاهزية بدنية وفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

فايلر: سعداء بالفوز على أسوان.. والإصابات أربكت حساباتنا

أهمها عودة الروح للفريق.. 4 مكاسب للأهلي من الفوز الصعب على الجونة

عربي بدر: سعيد بثقة فايلر.. والفوز على المصري خطوة مهمة لحسم الدوري

فايلر: قدمنا مباراة جيدة أمام المصري.. ولا يوجد فريق في العالم يفوز بجميع المباريات

ترشيحاتنا

الصمت ورقم 1.. رمضان صبحي يكشف حقيقة استفزازه جماهير الأهلي بصورة جلسة تقديمه مع بيراميدز

شاهد .. عروس تسحل أحد الضيوف في حفل زفافها وتجره على الأرض

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد

التعليم: بث مباشر عبر فيس بوك لإعلان تفاصيل العام الدراسي الجديد .. ظهر غد

رئيس شعبة الدخان: زيادة أسعار السجائر نتيجة ارتفاع تكلفة المادة الخام .. فيديو

بعد خفض المساعدات بسبب سد النهضة.. أزمة جديدة بين أمريكا وإثيوبيا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش كايمان GT4 تحصل على تحديثات موديل 2021 .. صور

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد

أنهي أحلى.. نسمة محجوب تشارك جمهورها بـ طلتين