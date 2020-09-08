%8.3 تراجعا في قيمة الواردات خـلال شهر يونيو 2020.. تفاصيل

انخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 8.3٪، حيث بلغت 5.56 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2020 مقابل 6.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك وفقا للنـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية يونيو 2020.

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "لدائن بأشكلها الأولية بنسبة 1.6٪، ذرة بنسبة 2.9٪، البترول الخام بنسبة 24.5 ٪، قمح بنـسبة 5.3٪".

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: "أدوية ومحضرات صيدلية 18.8٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.8٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.8٪، فول صويا بنـسبة 118.9٪".