AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

%8.3 تراجعا في قيمة الواردات خـلال شهر يونيو 2020.. تفاصيل

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 03:59 م
صدى البلد
Advertisements
آية الجارحي

انخفضت قيمة الواردات المصرية بنسبة 8.3٪، حيث بلغت 5.56 مليار دولار خـلال شهر يونيو 2020 مقابل 6.06 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك وفقا للنـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخارجـية يونيو 2020.

 

وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء ذلك إلى انخفاض قيمة واردات بعض السلع وأهمها "لدائن بأشكلها الأولية بنسبة  1.6٪، ذرة بنسبة 2.9٪، البترول الخام بنسبة 24.5 ٪، قمح  بنـسبة 5.3٪".

 

بينما ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر يونيو 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العام السابق وأهمهــا: "أدوية ومحضرات صيدلية  18.8٪، مواد أولية من حديد أو صلب بنسبة 3.8٪، مواد كيماوية عضوية وغير عضوية بنسبة 1.8٪، فول صويا بنـسبة 118.9٪".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

%36.2 انخفاض قيمة العجز في الميزان التجاري شهر مايو 2020

لتراجع الصادرات.. الإحصاء: عجز الميزان التجاري سجل 3.30 مليار دولار خلال يونيو

ترشيحاتنا

وزير التعليم يكشف تفاصيل الحضور لطلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجديد

إعلامية كويتية: زلزال بحكومة السراج يعصف بالإخوان

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

شوبير يفتح النار على رمضان صبحي: انت رايح بيراميدز عشان الفلوس والأهلي عنوان البطولات

عودة نظام التحسين للثانوية العامة| أهم 20 تصريحًا من وزير التعليم بشأن العام الدراسي الجديد

السيلفي القاتل.. سائح يلقى حتفه بشكل مأساوي بسبب صورة تذكارية وسط الطبيعة

AdvertisementS

طارق شوقي: الاجتهادات الخاصة بتقليص عدد أيام الدراسة خاطئة

وزير التعليم يوضح أيام الحضور في المدرسة لطلاب كل مرحلة في العام الدراسي الجديد

قطع كل حبال الود.. 3 أخطاء كارثية وقع فيها رمضان صبحي فى ليلته الأولى مع بيراميدز

وزير التعليم: طلاب المرحلة الثانوية سيذهبون يومين إلى المدرسة

انخفاض واضح..ننشر أسعار الدواجن والبيض والأرانب والبط

متى يبدأ العام الدراسي الجديد وما موعد انطلاق امتحانات الثانوية العامة 2021.. التعليم تجيب

بعد ضربة رمضان صبحي .. بيراميدز يخطط لخطف صفقة جديدة من الأهلي

4 قضايا لن يتطرق لها وزير التعليم اليوم.. شوقي: سنؤجلها لمؤتمر لاحق

وزير التعليم يحسم الجدل حول كيفية تواجد الطلاب في المدارس في ظل أزمة كورونا.. اليوم

وزير التعليم: طلاب الثانوية العامة الباقون للإعادة سيمتحنون ورقيا العام القادم

وزير التعليم: العام الدراسي الجديد عام العودة للمدرسة ومكافأة المعلم

وزير التعليم يكشف تفاصيل الحضور لطلاب المرحلة الابتدائية في العام الدراسي الجديد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأسود القصير.. نوال الزغبي تبرز أنوثتها في إطلالة جديدة

رخيص.. عروس تتعرض لموجة سخرية من صديقاتها بسبب فستان زفافها

انتشار مكثف لقوات الشرطة لتأمين فعاليات جولة الإعادة لانتخابات الشيوخ 2020.. صور