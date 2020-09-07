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رياضة

رسالة سيد عبدالحفيظ لوليد سليمان في مباراة الحدود

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:20 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
وجه سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي رسالة مهمة للاعب وسط الفريق الأول للكرة بالنادي وليد سليمان خلال مواجهة حرس الحدود التي جرت مساء اليوم باستاد المكس.

وتوجه عبدالحفيظ لوليد عقب إحراز الأخير الهدف الأول للفريق وقام بتحيته بشكل خاص في رسالة للاعب وفي وخلص للكيان ويعرف قمية المكان الذي يلعب فيه.

وفاز النادي الأهلي على فريق حرس الحدود بهدفين نظيفين، سجلهما وليد سليمان ومحمد مجدي أفشة، في الدقيقتين 86 و96 من أحداث المباراة، التي جمعت الفريقين في الثامنة والنصف مساء اليوم الإثنين على ملعب المكس بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة 25 من مسابقة الدوري الممتاز.

وبهذه النتيجة رفع الأهلي رصيده إلى 68 نقطة، ليحلق منفردًا على قمة الجدول، ويواصل مسيرته الناجحة للاحتفاظ بدرع الدوري.

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