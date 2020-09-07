AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ديني

البحوث والنشر بالأزهر للفتوى يستكمل خطة الحد من فوضى الفتاوى

الإثنين 07/سبتمبر/2020 - 11:17 م
البحوث والنشر بالأزهر
البحوث والنشر بالأزهر للفتوى يستكمل خطته للحد من الفوضى
Advertisements
محمد شحتة
عقد قسم البحوث والنشر بمركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية اليوم اجتماعًا لمتابعة المشاريع العلمية المتعددة التي يقوم بها القسم في مختلف التخصصات، حضر الاجتماع المشرف العام، الدكتور نظير محمد عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد عبد الرحمن الضويني، الأمين العام لهيئة كبار العلماء، والشيخ أسامة هاشم الحديدي، المدير التنفيذي للمركز، والدكتور رضا محمود السعيد، منسق قسم البحوث والتدريب بالمركز.

يأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة أعمال قسم البحوث، والتي تعالج كثيرًا من القضايا والموضوعات المهمة المتعلقة بمواجهة التطرف والإرهاب، والحدّ من فوضى الفتاوى.

كما تناول اللقاء أهم الشبهات المثارة حول الإسلام وقضاياه في العصر الحاضر. 

وشدد الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، على ضرورة مراعاة الأعمال العلمية للقسم منهجية البحث العلمي المعتبرة ومقتضيات الواقع المعاصر. 

فيما أكد الأمين العام لهيئة كبار العلماء على أهمية هذه المشاريع وأثرها في تجديد الفكر الإسلامي.

واقترح الشيخ أسامة هاشم الحديدي خطة تنفيذية؛ لتحقيق محاور الاجتماع، وإفادة المجتمع والشباب من هذه البحوث والدراسات العلمية الجادة، التي تسهم في نشر وسطية الإسلام، وتحقيق الأمن والاستقرار المجتمعي.

وكانت من أهم النتائج والتوصيات التي جاءت في اجتماع اليوم: سرعة الانتهاء من هذه المشاريع العلمية وإصدارها ونشرها؛ حتى تسهم في مواجهة أفكار التطرف والإرهاب، وتحد من فوضى الفتاوى.
البحوث والنشر بالأزهر للفتوى يستكمل خطة الحد من فوضى الفتاوى
البحوث والنشر بالأزهر للفتوى يستكمل خطة الحد من فوضى الفتاوى
البحوث والنشر بالأزهر للفتوى يستكمل خطة الحد من فوضى الفتاوى
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

"كبار العلماء" تعترض على مشروع قانون تنظيم دار الإفتاء المصرية.. وتؤكد: مخالف للدستور ويمس باستقلالية الأزهر واختصاصات الهيئة.. المشروع يركز على بقاء المفتي في منصبه بعد المعاش

البرلمان يوافق مبدئيا على قانون تنظيم دار الإفتاء.. والنواب يؤيدون أهميته في القضاء على فوضى الفتاوى وتنظيم المشهد

«صدى البلد» يكرم مركز الأزهر العالمي للفتوى لنشره تعاليم الإسلام السمحة

برعاية الإمام الأكبر| بدء دورة تدريب الأئمة ودعاة تايلاند اليوم

بعد دعوته للاستكتاب العلمي الأول وتلقِّيه مشاركات الباحثين.. الأزهر للفتوى يناقش اليوم آليات تحكيمه

الأزهر للفتوى يناقش الوسواس القهري والأمراض النفسية وأثرها في الأحكام الفقهية

ترشيحاتنا

موعد عودة صلاة الجنازة بالمساجد؟.. الأوقاف تجيب

كل مدير مدرسة حر في طلابه.. التربية والتعليم تعلن عدد أيام الدراسة في العام الجديد

أخبار الرياضة.. مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا.. وتركي آل الشيخ يرد بقوة على انضمام رمضان صبحي لـ بيراميدز

دكتور ميكروبيولوجي ومناعة يفحر مفاجأة بشأن الموجة الثانية لكورونا

هل المشاركة في إعادة انتخابات الشيوخ تعفيك من غرامة الجولة الأولى؟

شاهد.. لأول مرة الصين تعرض عينات من لقاحها المضاد لـ كوفيد - 19

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بورش كايمان GT4 تحصل على تحديثات موديل 2021 .. صور

بملابس كلاسيك .. شقيقة هنا الزاهد تخطف الأنظار بإطلالة رقيقة .. شاهد

أنهي أحلى.. نسمة محجوب تشارك جمهورها بـ طلتين