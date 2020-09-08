مناسيب النيل غير مسبوقة.. صحفي سوداني : أكثر من 100 شخص قتلوا في الفيضانات.. فيديو

أكد محمد علي فزاري، رئيس تحرير صحيفة السودان توداي، أنه حتى الآن هناك أكثر من 100 شخص قتلوا فى الفيضانات بالسودان ، وهى فيضانات غير مسبوقة.









وأضاف "فزاري" في مداخلة هاتفية لبرنامج "رأي عام" عبر فضائية ten ، أن مستوى منسوب النيل بلغ 17.65 متر، ليتجاوز أعلى ارتفاع في تاريخه 17.26 والمسجل في 1946.









وقال " الصحفى السودانى " إن الحكومة تتحرك بصورة سريعة لإغاثة المتضررين في الولايات التي وقعت بها فيضانات.









وجدد الصحفي "فزاري" تحذير الأرصاد الجوية السودانية من الطقس الأيام المقبلة، وقال: "حتى لا تسقط أرواح جديدة".









وأضاف أن شوارع الخرطوم الآن تغرق في الفيضانات وسط دعوات إغاثية دولية لإنقاذ ما تبقى، وهناك طائرات غيرت مسارها بسبب الأتربة والغيوم في المدينة.