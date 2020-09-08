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أخبار البلد

أهم الأخبار .. تعاون مصري صيني لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا .. ورمضان صبحي ينضم لـ بيراميدز رسميا

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
صدى البلد
صدى البلد
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صدى البلد
نشر موقع صدى البلد عددا من الأخبار المهمة، خلال الساعات الماضية، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

مصر والصين تتعاونان لإنتاج أول لقاح لفيروس كورونا في الشرق الأوسط
استقبلت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الإثنين، وفدًا من إحدى الشركات الصينية الكبرى التي تقوم بإجراء التجارب السريرية على  لقاح لفيروس كورونا 

القوات المسلحة تشارك فى تأمين جولة الإعادة من انتخابات مجلس الشيوخ 2020
أعلنت القوات المسلحة في بيان لها عن مشاركتها فى تأمين جولة الإعادة من إنتخابات مجلس الشيوخ 2020 حيث كثفت عناصر القوات المسلحة من تواجدها كاحتياطيات قريبة وبعيدة فى نطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لتقديم الدعم اللازم لعناصر التأمين.

رمضان صبحي لـ صدى البلد: سبت الأهلي بمزاجي ونسايبي ملهمش علاقة
أكد رمضان صبحي لاعب نادى بيراميدز، أنه الذي اختار الانضمام إلى بيراميدز ولم يتدخل أحد فى قراره وقال رمضان صبحى خلال المؤتمر الصحفى المنعقد لتقديمه لوسائل الإعلام ردا على صدى البلد، أن الكابتن إكرامى ونجله شريف إكرام لم يتدخلا نهائيا فى قراره ، ومن معه دليل عليه إظهاره لوسائل الإعلام فورا.

الكاف يستقر على تغيير مواعيد نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا
علم "صدى البلد"، أن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم " كاف"، استقر على تغيير مواعيد نصف نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا.

ارتفاع الاحتياطي النقدي لـ 38.366 مليار دولار بنهاية أغسطس الماضي
اعلن البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر بنهاية أغسطس الماضي إلى 38.366 دولار جنيه بزيادة طفيفة قدرها51 مليون دولار، بالمقارنة بـ يوليو السابق له.

الأهلي طايح في الكل.. يكسب الحرس بثنائية في مباراة لاستعراض القوة بالدوري
تغلب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مضيفه حرس الحدود بهدفين  دون رد فى المباراة التى جمعت الفريقين على استاد المكس بالإسكندرية، فى إطار مباريات الأسبوع الخامس والعشرون من الدوري المصري .
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