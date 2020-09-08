2.26 مليار دولار صادرات مصر خـلال شهـر يونيو 2020

انخفضت قيمة الصادرات المصرية بنسبـة 7.9 ٪، حيـث بلغـت 2.26 مليار دولار خـلال شهــر يونيو 2020 مقابل 2.45 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابق، وذلك وفقا للنـشرة الـشهرية لبيانات التـجـارة الخـارجية يونيه 2020 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.





وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء ذلك إلى انخفاض قيمة صادرات بعض السلع وأهمهـا: (فواكه طازجة 10.5٪، ملابس جاهزة 2.5 ٪، البترول الخام46.3 ٪، لدائن بأشكالها الأولية بنسبة 10.4 ٪).

بينما ارتفعت قيمة صـادرات بعض السلع خــلال شهر يونيه 2020 مقابل مثيلتها لنفس الشهر من العـام السابـق وأهمهـا (عجائن ومحضرات غذائية متنوعة 28.0 ٪، منتجات البان بنسبة 29.3 ٪، مصنوعات من لدائن بنسبة 79.8 ٪).