رئيس مدينة كوم حمادة: جار حصر الأضرار الناتجة عن زيادة منسوب النيل بقرية الصواف

كشف العقيد عبد الله المليجى، رئيس مجلس ومدينة كوم حمادة، عن أنه جار حصر حجم التلفيات بعد غرق الأراضى الزراعية فى قرية الصواف بعد ارتفاع منسوب نهر النيل، وتضمين أسماء الفلاحين المتضررين من ذلك، من أجل رفع ذلك إلى وزارة الري.





وتابع:" أحنا معاهم قلبًا وقالبًا ومش هنسبهم .. والموضوع ده حدث قبل ذلك وتم إعفاء المزارعين من دفع قيم حق الانتفاع والبعض الآخر دفع قيم بسيطة كلًا حسب حجم الأضرار ".





وأضاف "المليجى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن وزارة الرى سوف تنظر فى حجم الأضرار الناتجة عن زيادة منسوب النهر، وستقرر وقتها الإجراءات التى ستتبعها تجاه الفلاحين.





وتابع:"نهر النيل ارتفع منسوبة متر واحد وهو ما تسبب فى غرق هذه الأراضى ولكن هذه الأراضى تقع فى طرح النهر والمزارع يعلم تمامًا أن هذه المنطقة منطقة طرح نيل ومن الوارد أنها تغرق وقت الفضيان ".