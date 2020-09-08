أخبار التوك شو .. أحمد موسى يطلق هاشتاج «كلنا معاك يا بطل» لدعم الرئيس.. تامر أمين: رمضان صبحي هيمشي من بيراميدز

نشر موقع "صدى البلد"، خلال الساعات الماضية، العديد من الأخبار المهمة من خلال رصد برامج التوك شو:





قال الإعلامي أحمد موسى، إن الجماعة الإرهابية تهدد وتقتل المصريين منذ قيام ثورة 30 يوينو، موضحا أنها تسعى دائما إلى إطلاق دعوات لنزول المصريين إلى الشوارع، ولكن المصريين على ثقة في قيادتهم.





قالت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الرئيس السيسي وجه بمنح العمالة غير المنتظمة منحة بقيمة 500 جنيه وبعض أنواع العمالة الخاصة لا ينطبق عليها المنحة مثل المرشدين السياحيين؛ موضحة أن الوزارة تستهدف بجانب عملها المتضررين من الأزمات وكانت الرؤية بالنظر لبعض المرشدين السياحيين وتم استبعاد القادرين ومنح غير القادرين منهم دفعتين بواقع ألف جنيه للدفعة الواحدة يبدأ صرفها غدا الثلاثاء.





كشفت السيدة فاضلة، جدة الطفلة "أروى" صاحبة الـ 5 سنوات التي قتلها عمها واغتصبها وسرق كليتيها، أنها قامت بتربية القاتل "أحمد" وشهرته "علاء" منذ أن كان عمره 40 يومًا، وكانت تعطف عليه وتعتبره مثل ابنها ولم تبخل عليه بأي شىء على الإطلاق ولكنه خان العشرة وقتل حفيدتها "أروى" بلا رحمة.





قال الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم للتعليم الفني، إن أوائل التعليم الفني 29 معظمهم من الفتيات، موضحا أنه تم تأجيل امتحانات الدبلومات الفنية 3 مرات بسبب جائحة كورونا.





علق الاعلامي تامر امين على انتقال رمضان صبحي قادما من هدرسفيلد الإنجليزي إلى فريق بيراميدز.





قال إبراهيم امبابي رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات، إن الزيادة التي أقرتها الشركة الشرقية للدخان، على أسعار بعض أصناف التبغ والسيجار بنسبة تتراوح بين 25% و71%.





قال اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، إنه لا يوجد فيضانات أو سيول بالمحافظة ولكن هناك ارتفاع بسيط فى منسوب النيل نتيجة لسقوط أمطار.





قال الدكتور إبراهيم عشماوي، مساعد أول وزير التموين، إن وزارة المالية تدعم بطاقات التموين بـ 14% خصما في مبادرة "ما يغلاش عليك".



