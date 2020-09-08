أحلى من الجاهز .. طريقة عمل وافل بالشيكولاتة والفواكه

مقادير وافل بالشوكولاتة والفواكه

2 كوب دقيق

3 ملعقة صغيرة سكر

4 صفار بيض

4 بياض بيض

1 و ربع كوب حليب سائل

1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر

نصف كوب زيت نباتي

1 ملعقة صغيرة ملح





- للتقديم

فاكهة

شوكولاتة





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طريقة تحضير وافل بالشوكولاتة والفواكه

- نخلط الدقيق. البيكنج باودر. السكر والملح. ونفرّغ منتصف الخليط بشكل دائري في وعاء كبير

-في وعاء آخر نخلط صفار البيض واللبن والزيت ونسكبها في وسط خلطة الدقيق . نخلطها جيدًا.

-في وعاء صغير نخفق بياض البيض إلى أن يكوّن رغوة ثم نضيفه إلى العجينة.

-نسكب العجينة في مقلاة مخصصة للوافل. نضعها على نار متوسطة إلى أن يستوي الوافل ويصبح لونه ذهبي .

-ثم يزين بالصوصات حسب الرغبة والشوكولاتة والفواكه المشكلة.







