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مرأة

أحلى من الجاهز .. طريقة عمل وافل بالشيكولاتة والفواكه

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:32 ص
طريقة عمل وافل بالشيكولاتة
طريقة عمل وافل بالشيكولاتة والفواكه
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هاجر هانئ
الوافل من الحلويات الشهية واللذيذة التي يعشق تناولها الكبار والصغار، مما يدفع الكثير من الأشخاص إلي شرائها من المحلات والمطاعم، لذا نقدم لكم طريقة عمل وافل بالشوكولاتة والفواكه من مطبخ الشيف غادة جميل مقدمة برنامج اتفضلوا عندنا.

مقادير وافل بالشوكولاتة والفواكه
2 كوب دقيق
3 ملعقة صغيرة سكر
4 صفار بيض 
4 بياض بيض 
1 و ربع كوب حليب سائل 
1 ملعقة كبيرة بيكنج باودر 
نصف كوب زيت نباتي 
1 ملعقة صغيرة ملح

- للتقديم
فاكهة 
شوكولاتة 

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طريقة تحضير وافل بالشوكولاتة والفواكه
- نخلط الدقيق. البيكنج باودر. السكر والملح. ونفرّغ منتصف الخليط بشكل دائري في وعاء كبير
-في وعاء آخر نخلط صفار البيض واللبن والزيت ونسكبها في وسط خلطة الدقيق . نخلطها جيدًا.
-في وعاء صغير نخفق بياض البيض إلى أن يكوّن رغوة ثم نضيفه إلى العجينة.
-نسكب العجينة في مقلاة مخصصة للوافل. نضعها على نار متوسطة إلى أن يستوي الوافل ويصبح لونه ذهبي .
-ثم يزين بالصوصات حسب الرغبة والشوكولاتة والفواكه المشكلة.



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