"كلفتنا 4 مليارات جنيه".. الري: لدينا 117 مخرا للسيول على مستوى الجمهورية.. فيديو

قال المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، إن الـ قطاع يعمل على مدار العام وليس في وقت محدد .









وأضاف - خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي- أن هناك خطة شاملة لإنشاء مخرات للسيول على مستوى الجمهورية .









، أن وزارة الري قامت بتنفيذ أعمال مخرات السيول بأكثر من 4 مليارات جنيه على مستوى الجمهورية . وأوضحأعمالمخراتجنيهعلى









وتابع أن الهدف الاساسي من هذه الاعمال هو حماية الأرواح والممتلكات وحماية البنية الأساسية للدولة، لافتا إلى أنهم قاموا بإنشاء عدد من السدود لإعاقة المياه في منطقة رأس غارب .









واستكمل أن الحواجز التي نقوم بعملها تعمل على توجيه السيول والامطار لحجزها في بحيرات حتي نقوم بالاستفادة من هذه المياه عن طريق المخرات التي يصل عددها إلى 117 مخرا .



