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توك شو

"كلفتنا 4 مليارات جنيه".. الري: لدينا 117 مخرا للسيول على مستوى الجمهورية.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 12:02 ص
أنشأ مخرات
أنشأ مخرات
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إبراهيم القادري
قال المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بوزارة الموارد المائية والري، إن الـقطاع  يعمل على مدار العام وليس في وقت محدد .


وأضاف - خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي- أن هناك خطة شاملة لإنشاء مخرات للسيول على مستوى الجمهورية .


وأوضح ، أن وزارة الري قامت  بتنفيذ أعمال مخرات السيول بأكثر من 4 مليارات  جنيه على مستوى الجمهورية .


وتابع أن الهدف الاساسي من هذه الاعمال هو حماية الأرواح والممتلكات وحماية البنية الأساسية للدولة، لافتا إلى أنهم قاموا بإنشاء عدد من السدود لإعاقة المياه في منطقة رأس غارب .


واستكمل أن الحواجز التي نقوم بعملها تعمل على توجيه السيول والامطار لحجزها في بحيرات حتي نقوم بالاستفادة من هذه المياه عن طريق المخرات التي يصل عددها إلى 117 مخرا .

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