خبير اقتصادي: تركيا تتعدى على سيادة اليونان.. والأخيرة لن تكون لقمة سائغة لها.. فيديو

أكد عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات ، أن "المطالب التركية ، يصعب على أي مفاوض يوناني الحديث فيها؛ لأنها تتعلق بالسيادة الوطنية اليونانية على جزر مأهولة بالسكان".





وأضاف درويش ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten ، أ ن تركيا تتعدى على سيادة اليونان؛ من أجل السيطرة على ثروات البحر المتوسط النفطية.





وأوضح أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات ، أن اليونان لن تكون لقمة سائغة وبحريتها من التاريخ وقديمة، لافتا إلى أنك عندما ترى الدولة بعدد شعبها؛ هو حساب خاطئ.



