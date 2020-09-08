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خبير اقتصادي: تركيا تتعدى على سيادة اليونان.. والأخيرة لن تكون لقمة سائغة لها.. فيديو

الثلاثاء 08/سبتمبر/2020 - 05:03 ص
اتركيا واليونان
اتركيا واليونان
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محمود محسن
أكد عبد اللطيف درويش، أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أن "المطالب التركية، يصعب على أي مفاوض يوناني الحديث فيها؛ لأنها تتعلق بالسيادة الوطنية اليونانية على جزر مأهولة بالسكان".

وأضاف درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج رأي عام عبر فضائية ten، أن تركيا تتعدى على سيادة اليونان؛ من أجل السيطرة على ثروات البحر المتوسط النفطية.

وأوضح أستاذ الاقتصاد وإدارة الأزمات، أن اليونان لن تكون لقمة سائغة وبحريتها من التاريخ وقديمة، لافتا إلى أنك عندما ترى الدولة بعدد شعبها؛ هو حساب خاطئ.

وأشار درويش إلى أن "اليونان تعافت من الأزمة الاقتصادية الماضية، وستدافع عن أراضيها"، مؤكدا أن خيار الحرب سيعيد تركيا 30 عاما للوراء.
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