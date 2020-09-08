نائب محافظ قنا: الاستعداد للسيول بدأ منذ شهر أغسطس.. فيديو

، بالاستعداد لسقوط أي أمطار وحدوث سيول. قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إنه منذ منتصف شهر أغسطس ووجه المحافظ، الجهات المعنية





وأضاف حازم عمر ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن السيول نزلت منذ مساء يوم السبت الماضي على منطقة البطحاء ، المتواجدة على الطريق الصحراوي الغربي ، وعلى عدد من القرى في الناحية الشرقية.





، أن هيئة الأرصاد تنبأت باحتمالية سقوط أمطار في جنوب سيناء ، وعلي سلاسل جبال البحر الأحمر . وأوضح حازم عمر الأرصادأمطار





وتابع : قمنا بتطهير المخرَّات؛ تحسبا لنزول مياه كثيفة وتم توجيه هذه السيول إلى البحيرات المختصة .



