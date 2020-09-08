نائب محافظ قنا: الاستعداد للسيول بدأ منذ شهر أغسطس.. فيديو

قال الدكتور حازم عمر نائب محافظ قنا، إنه منذ منتصف شهر أغسطس ووجه المحافظ، الجهات المعنية، بالاستعداد لسقوط أي أمطار وحدوث سيول.
وأضاف حازم عمر، خلال مداخلة هاتفية في برنامج من مصر المذاع علي قناه سي بي سي ، أن السيول نزلت منذ مساء يوم السبت الماضي على منطقة البطحاء، المتواجدة على الطريق الصحراوي الغربي،وعلى عدد من القرى في الناحية الشرقية.
وأوضح حازم عمر ، أن هيئة الأرصاد تنبأت باحتمالية سقوط أمطار في جنوب سيناء، وعلي سلاسل جبال البحر الأحمر .
وتابع : قمنا بتطهير المخرَّات؛ تحسبا لنزول مياه كثيفة وتم توجيه هذه السيول إلى البحيرات المختصة .
واشار إلى أنه كان هناك تنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل المحافظة؛ تحسبا إلى نزول أمطار كثيفة.