أخبار الحوادث.. 900 جنيه رسوم استخراج رخصة القيادة الخاصة.. العثور على رضيع ملقى بالشارع في طنطا

نشر موقع "صدى البلد"، عددًا من أخبار الحوادث والأخبار المهمة على مدار الساعات القليلة الماضية.













فى إطار سياسة وزارة الداخلية لرفع أى أعباء عن كاهل المواطنين، صرح مصدر أمنى مسئول بالإدارة العامة للمرور بأن هناك ٣ قرارات هامة اتخذت بشأن رسوم استخراج الرخص وتجديدها.













أمرت النيابة بالجيزة الإثنين، بحبس طبيب 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 9167 عبوة أدوية ومنشطات مهربة من الخارج وغير خالصة الرسوم الجمركية داخل مركز طبي بالجيزة.













أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، 3 طرق للتعرف على اللجان الفرعية تحت عنوان استعلم عن لجنتك في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ 2020.













تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط موظفين بإحدى الوحدات المحلية بمدينة الصف بالجيزة لقيامهما بالإحتيال على شخصين مقيمين بالجيزة والإدعاء أن محل إقامتهما "تابع لنطاق جهة عملهما" وأنهما مخالفان لبناء منازل مكونة من طابق أرضى "بدون ترخيص" وتحصلا من أحدهما على مبلغ (ألف جنيه) نظير عدم إصدار قرار إزالة لتلك المنازل.













يبدأ، الثلاثاء، مجلس القضاء الأعلى، تلقى تظلمات القضاة على الجزء الثانى من الحركة القضائية للعام القضائى 2020- 2021، حيث كان المجلس قد قرر تلقى التظلمات لمدة اسبوع ينتهي في 14 سبتمبر الحالى.













تكثف المباحث الجنائية بالغربية جهودها من أجل كشف غموض العثور على طفل ذكر يبلغ من العمر حوالي 6 أشهر وسط شارع مصطفى ماهر بمدينة طنطا ويرتدى كامل ملابسه ولم يتعرف عليه أحد.













قضت المحكمة الإدارية العليا، بتأييد قرار جامعة الأزهر برسوب طالب بمادة الكيمياء الحيوية مقيد بالصف الأول بكلية الطب للعام الجامعي ٢٠١٤/٢٠١٥، وذلك لأخذه ورقة الامتحان وعدم تسليمها لمراقب المادة، مما أحاله لمجلس التأديب لتأديبه عما نُسب إليه.













ينطلق في التاسعة من صباح الثلاثاء قطار تصويت المصريين بالداخل في انتخابات الإعادة لـ مجلس الشيوخ.