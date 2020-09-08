الماسخ والمالح والحلو.. طرق لحفظ الخوخ والتعامل معه

الخوخ من فاكهة الصيف التي لا تستمر لفترة طويلة خلال العام، لهذا يفضل البعض تخزينها لأطول فترة أو حفظها بالطريقة الصحيحة لاستخدامها في أي وقت، وكذلك قد يقع البعض في مشكلة الخوخ المِزِز والماسخ.

وقدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة حفظ وتخزين الخوخ.

أسس اختيار الخوخ الطازج:

- الخوخ من الفواكه التي يمكن معرفة إذا كانت ناضجة أم لا من الرائحة، فالناضجة هي ذات اللون الزاهي، والرائحة النفاذة، ويجب أن تكون خالية تمامًا من أي بقع أو بها تغير في لون قشرتها المعتادة.

- يفضل اختيار الثمار اللينة وليست الصلبة أو الطرية بشدة بحيث تكون الأفضل.

- مهما كانت كمية الخوخ المراد تخزينها، يفضل تقسيمها إلى كميات صغيرة للسيطرة على حفظها بالطريقة الصحيحة في الأكياس وعبوات الطعام، ثم يسهل فكها واستخدامها بعد التجميد.

طريقة تخزين الخوخ:

* الطريقة الأولى:

- يخلط الخوخ دون بذر مع السكر والليمون على النار.

- يترك الخليط ليبرد ثم يوضع في برطمان نظيف ويحفظ في الثلاجة لاستخدامه السريع وفي الفريزر في حال التخزين.

* الطريقة الثانية:

- يغسل الخوخ جيدا ويقطع لنصفين.

- يوضع الخوخ المقطع في إناء به ماء مغلي ويترك حتى يطفو على سطح الماء، وعندما يطفو نخرجه مباشرة من الماء.

- يوضع الخوخ في المصفاة ومن ثم يترك ليبرد ثم يرش عليه السكر مع عصرة ليمونة.

- يحفظ الخوخ في أكياس مفرغة من الهواء ليخزن في الفريزر.

نصائح للتعامل مع الخوخ المالح والماسخ:

- من الأفضل تجنب تخزين الخوخ المالح أو الماسخ لأن طعمه لن يتغير بعد التخزين؛ بل من الممكن أن يزداد سوءًا عما هو عليه.

- يمكن التعامل مع الخوخ الماسخ والمالح بتحويله إلى مربى حيث يعمل السكر بها على تعديل طعمه وتحسينه كثيرًا.

- من الممكن أن يستخدم الخوخ في هذه الحالة ليحضر به حلويات كـ"تارت الخوخ أو بودينج أو مهلبية تغير من طعمه وتقدمه كحلوى مسكرة".