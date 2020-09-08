3 وزراء في مؤتمر واحد "الخميس" لإعلان إجراءات مكافحة كورونا في العام الدراسي الجديد

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، انه سيتم الاعلان عن الاجراءات الاحترازية الصحية التي سوف يتم تطبيقها في المدارس خلال العام الدراسي الجديد لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد ، في مؤتمر مشترك مع وزيرة الصحة و وزير التعليم العالي يوم الخميس المقبل.









وفي ذات السياق يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم في الثانية من ظهر اليوم الثلاثاء ، مؤتمرا لمناقشة تفاصيل العام الدراسي الجديد ٢٠٢٠ - ٢٠٢١ في ضوء الموقف الراهن لجائحة كورونا.





وقال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم : سوف نركز في هذا المؤتمر على عدة محاور وهي : التعليم العام ، و كيفية التواجد في المدارس ، ومصادر التعلم المتنوعة ، و تفاصيل الثانوية العامة القادمة ، والمشروعات الكبرى قيد التنفيذ ، وتدريب المعلمين ، ونماذج اقتصادية جديدة لتطوير التعليم ، وإثابة السادة المعلمين ، وتنمية موارد الادارات والمديريات التعليمية لتطوير الخدمة التعليمية.





وكشف الدكتور رضا حجازي نائب وزير التعليم ، عن أبرز ما سيميز العام الدراسي الجديد ، وذلك قبل ساعات من انطلاق مؤتمر وزير التربية والتعليم الخاص بهذا الشأن.









قال نائب وزير التربية والتعليم : إن العام الدراسي الجديد سوف يشهد تطبيق 3 قرارات تتمثل في:





- تطبيق إجراءات احترازية جديدة

- تقليل الكثافات في الفصول

- الدمج بين نوعي التعليم داخل الفصل والتعليم عن بعد









وأضاف نائب وزير التربية والتعليم : ستوفر كل هذه الإجراءات ، فرصة ذهبية لتحقيق الجودة من خلال تقليل الكثافات التي كانت عقبة في زيادة أعداد المدارس المتقدمة من الوزارة للاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد.





وطالب رضا حجازي مديري المديريات بتحويل الجودة بالمؤسسات إلى أسلوب حياة وروتين يومي وثقافة داخل المؤسسة فتصبح الجودة غاية في السهولة بما يضمن استدامتها وأضاف حجازي ان ما لا يخطط لا يتابع وما لا يتابع لا يقاس وما لا يقاس لا يحسن وما لا يحسن لا يمكن ضمان جودته.



