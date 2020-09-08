الجامعة العربية تعقد اجتماعا عاجلا بشأن الوضع فى السودان

تعقد جامعة الدول العربية، اجتماعًا عاجلا، صباح اليوم الثلاثاء، للمنظمات العربية المتخصصة والاتحادات العربية النوعية ،عبر تقنية الفيديو كونفرانس(زووم)؛ وذلك للنظر في تقديم المساعدات والإغاثة للسودان وشعبه جراء هذه الكوارث الطبيعية والاتفاق علي مبادرات واقتراحات لايصال هذه المساعدات الانسانية في هذه الظروف الصعبة التي يمر بها السودان.





ويأتى الاجتماع في إطار متابعة الامانة العامة لجامعة الدول العربية لتداعيات ومضاعفات الفيضانات والسيول المدمرة التي اجتاحت معظم أنحاء السودان. ورغبة العديد من المؤسسات والمنظمات العربية لتقديم المساعدة والاغاثة العاجلة للمتضررين من أبناء الشعب السوداني من هذه الكوارث الطبيعية.





ويقود السفير محمد الياس سفير السودان في مصر تحركات واسعه مع مختلف الجهات الرسميه و الشعبيه و منظمات المجتمع المدني المصري و السوداني و رجال الاعمال في مصر و السودان و شركات القطاع الخاص و العام.





وجرى طرح مشروع قرار في الجامعه العربيه أمس، و تمت إجازته، حيث يدعو لإطلاق نداء عاجل لدعم الجهد الوطني والشعبي لدرء كارثة الفيضانات و السيول.





و أبدت الجامعة العربية و ممثلي الدول العربيه الشقيقه تضامنا واسعا مع الدعوة، وكان الامين العام للجامعه من دشن هذه الجهود.





و يخاطب السفير محمد الياس مؤتمرا جامعا للمنظمات و الشركات و رجال الاعمال عبر الفديو كونفرنس صباح اليوم، بينما تتواصل الجهود الرسمية مع السلطات المصريه التي تبدي تجاوبا عظيما و تتواصل قوافل و طائرات الدعم السخي للسودان.





وتصل وزيرة الصحة المصريه للخرطوم ، اليوم، برفقة فريق من الأطباء في مختلف التخصصات و تعتبر هذه الزياره الثانيه لها خلال 3 اسابيع.



